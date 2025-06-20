Оставить заявку
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Незабываемый концерт Рувима Островского, который состоится в стенах легендарной Консерватории имени Чайковского. Это уникальная возможность насладиться виртуозной игрой пианиста в одном из самых престижных музыкальных заведений России. Концерт посвящен памяти выдающегося музыканта и педагога Глеба Борисовича Аксельрода (1923–2003), чье влияние на музыкальную культуру трудно переоценить.
Консерватория имени Чайковского славится своей историей и архитектурой. Зал, в котором пройдет выступление, обладает великолепной акустикой, что позволяет слушателям полностью погрузиться в мир классической музыки. Это место, где каждый звук обретает особую глубину и выразительность.
Рувим Островский, известный своими интерпретациями классических произведений, представит программу, которая обещает быть насыщенной и эмоциональной. Его мастерство игры на фортепиано завораживает и оставляет неизгладимое впечатление на каждом концерте.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас. Цены варьируются от 300 до 2000 рублей, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для каждого ценителя музыки.
Поторопитесь купить билеты на нашем сайте и обеспечьте себе место на этом значимом мероприятии. Концерт Рувима Островского — это возможность прикоснуться к великому наследию классической музыки в одном из лучших концертных залов Москвы.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал