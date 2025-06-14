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Билеты на концерт класса доцента Э. А. Карпуховой в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
14 июн. 15:00
сб, 14 июн, 15:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Консерватория им. Чайковского приглашает всех ценителей классической музыки на концерт класса доцента Э. А. Карпуховой. Это уникальная возможность насладиться выступлениями талантливых студентов под руководством опытного педагога и музыканта. Э. А. Карпухова известна своим профессионализмом и вниманием к деталям, что делает каждое её мероприятие настоящим праздником искусства.

Концерт состоится в одном из самых престижных залов Москвы — Рахманиновском зале Консерватории им. Чайковского. Этот зал славится своей великолепной акустикой и атмосферой, которая идеально подходит для исполнения классических произведений. Здесь вы сможете погрузиться в мир музыки и ощутить всю глубину и красоту звучания каждого инструмента.

В программе концерта прозвучат произведения известных композиторов, исполненные студентами, которые уже зарекомендовали себя как перспективные музыканты. Выступление обещает быть насыщенным и разнообразным, удовлетворяя самые взыскательные вкусы слушателей.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас, чтобы обеспечить себе место в зале и насладиться прекрасной музыкой в исполнении будущих звезд сцены.

Посетив концерт класса доцента Э. А. Карпуховой, вы поддержите молодых талантов на их пути к успеху и получите незабываемые впечатления от вечера, наполненного гармонией и вдохновением. Купить билеты на нашем сайте удобно и быстро — не откладывайте на потом!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал