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О мероприятии
Консерватория им. Чайковского приглашает всех ценителей классической музыки на концерт класса доцента Э. А. Карпуховой. Это уникальная возможность насладиться выступлениями талантливых студентов под руководством опытного педагога и музыканта. Э. А. Карпухова известна своим профессионализмом и вниманием к деталям, что делает каждое её мероприятие настоящим праздником искусства.
Концерт состоится в одном из самых престижных залов Москвы — Рахманиновском зале Консерватории им. Чайковского. Этот зал славится своей великолепной акустикой и атмосферой, которая идеально подходит для исполнения классических произведений. Здесь вы сможете погрузиться в мир музыки и ощутить всю глубину и красоту звучания каждого инструмента.
В программе концерта прозвучат произведения известных композиторов, исполненные студентами, которые уже зарекомендовали себя как перспективные музыканты. Выступление обещает быть насыщенным и разнообразным, удовлетворяя самые взыскательные вкусы слушателей.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас, чтобы обеспечить себе место в зале и насладиться прекрасной музыкой в исполнении будущих звезд сцены.
Посетив концерт класса доцента Э. А. Карпуховой, вы поддержите молодых талантов на их пути к успеху и получите незабываемые впечатления от вечера, наполненного гармонией и вдохновением. Купить билеты на нашем сайте удобно и быстро — не откладывайте на потом!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал