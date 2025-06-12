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Билеты на концерт центра «Музыкальные культуры мира» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
12 июн. 14:00
чт, 12 июн, 14:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт центра «Музыкальные культуры мира» в Консерватории им. Чайковского — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу многообразия музыкальных традиций со всего мира. Мероприятие пройдет в одном из самых престижных и исторически значимых музыкальных учреждений России — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Этот концертный зал славится своей великолепной акустикой и богатой историей, что делает его идеальной площадкой для проведения концертов высокого уровня.

В программе концерта — произведения, которые представляют различные музыкальные культуры и стили. Исполнители из разных стран продемонстрируют свое мастерство, создавая уникальную атмосферу взаимопонимания и культурного обмена. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей музыки, желающих расширить свои горизонты и познакомиться с новыми музыкальными традициями.

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Приглашаем всех ценителей музыки посетить концерт центра «Музыкальные культуры мира» в Консерватории им. Чайковского. Ощутите магию живого исполнения и насладитесь красотой музыки разных народов. Чтобы обеспечить себе место на этом незабываемом вечере, рекомендуем купить билеты на нашем сайте заранее.

Не пропустите шанс окунуться в мир музыкального разнообразия и открыть для себя новые грани мировых культур в стенах знаменитой консерватории!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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вс, 19:00
июля

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