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Билеты на концерт Равиля Ислямова в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
6 сент. 19:00
сб, 6 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место концерта

Концерт Равиля Ислямова пройдет 6 сентября 2025 года в Москве. Место проведения — Концертный зал имени И.К. Архиповой, который находится в Консерватории им. П.И. Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6.

О концерте и площадке

Равиль Ислямов — яркий представитель российской эстрады, покоривший сердца слушателей своим голосом и талантом. Он родился во Владимире в 2001 году и с детства увлекался музыкой. Его творческий путь начался в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, где он обучался у Народного артиста России, профессора Александра Винницкого.

Дальнейшее развитие его таланта произошло в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, где он продолжил обучение у Александра Винницкого. В 2024 году Равиль Ислямов получил звание «Лучший выпускник» и стал ассистентом-стажером в классе своего наставника.

Исполнитель уже завоевал признание на всероссийских и международных конкурсах. Его сольные концерты популярны у поклонников. 6 сентября 2025 года в Москве пройдет долгожданный сольный концерт Равиля Ислямова, который обещает стать одним из самых ярких событий года.

Концертный зал имени И.К. Архиповой в Консерватории им. П.И. Чайковского — это место, где звучат самые прекрасные мелодии. Архитектура зала создает уникальную атмосферу, позволяющую полностью погрузиться в мир музыки. Зрители смогут насладиться голосом Равиля Ислямова в одном из лучших концертных залов страны.

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