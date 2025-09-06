Время брони - 30 минут.
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Дата и место концерта
Концерт Равиля Ислямова пройдет 6 сентября 2025 года в Москве. Место проведения — Концертный зал имени И.К. Архиповой, который находится в Консерватории им. П.И. Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6.
О концерте и площадке
Равиль Ислямов — яркий представитель российской эстрады, покоривший сердца слушателей своим голосом и талантом. Он родился во Владимире в 2001 году и с детства увлекался музыкой. Его творческий путь начался в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, где он обучался у Народного артиста России, профессора Александра Винницкого.
Дальнейшее развитие его таланта произошло в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, где он продолжил обучение у Александра Винницкого. В 2024 году Равиль Ислямов получил звание «Лучший выпускник» и стал ассистентом-стажером в классе своего наставника.
Исполнитель уже завоевал признание на всероссийских и международных конкурсах. Его сольные концерты популярны у поклонников. 6 сентября 2025 года в Москве пройдет долгожданный сольный концерт Равиля Ислямова, который обещает стать одним из самых ярких событий года.
Концертный зал имени И.К. Архиповой в Консерватории им. П.И. Чайковского — это место, где звучат самые прекрасные мелодии. Архитектура зала создает уникальную атмосферу, позволяющую полностью погрузиться в мир музыки. Зрители смогут насладиться голосом Равиля Ислямова в одном из лучших концертных залов страны.
Стоимость билетов
Цена билетов на концерт зависит от выбранного места.
Купить билеты онлайн
На нашем сайте вы найдете точную стоимость билетов и расположение мест. Интерактивная схема зала поможет выбрать лучшие места для просмотра концерта. Оплата производится онлайн, что гарантирует безопасность и удобство.
Выбор мест на схеме зала
- Подробная схема зала представлена на сайте.
- Зрители могут выбрать места по своим предпочтениям.
Бронирование на сайте
Вы можете забронировать билеты на сайте. Система бронирования проста и понятна.
Заказ по телефону
Также можно заказать билеты по телефону. Наши менеджеры помогут выбрать лучшие места и ответят на все вопросы.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
День рождения Московской консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал