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Билеты на концерт Агаши Григорьевой в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
13 июн. 14:00
пт, 13 июн, 14:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на концерт талантливой скрипачки Агаши Григорьевой, который состоится в одном из самых престижных музыкальных учреждений России — Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Это событие обещает стать ярким моментом в культурной жизни столицы.

Агаша Григорьева, ассистент-стажёр Московской консерватории, выступит под руководством профессора Э.Д. Грача, известного своей многолетней педагогической деятельностью и вкладом в развитие молодых музыкантов. В концерте также примет участие Наталья Гусь, которая исполнит партию фортепиано, добавляя глубину и гармонию звучанию скрипки.

Консерватория имени Чайковского — это не просто концертный зал, а историческое место, где выступали величайшие музыканты прошлого и настоящего. Зал славится своей великолепной акустикой и атмосферой, способствующей полному погружению в мир музыки.

Чтобы стать частью этого музыкального события и насладиться виртуозным исполнением Агаши Григорьевой, рекомендуем заранее купить билеты на нашем сайте. Это позволит вам выбрать лучшие места и избежать лишних хлопот в день концерта. Не упустите возможность увидеть выступление молодого дарования на одной из самых значимых сцен страны.

Покупка билетов на нашем сайте — это удобный способ обеспечить себе место на этом незабываемом вечере классической музыки. Мы ждем вас на концерте Агаши Григорьевой в Консерватории им. Чайковского!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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Консерватория им. Чайковского, Малый зал