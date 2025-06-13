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О мероприятии
Приглашаем вас на концерт талантливой скрипачки Агаши Григорьевой, который состоится в одном из самых престижных музыкальных учреждений России — Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Это событие обещает стать ярким моментом в культурной жизни столицы.
Агаша Григорьева, ассистент-стажёр Московской консерватории, выступит под руководством профессора Э.Д. Грача, известного своей многолетней педагогической деятельностью и вкладом в развитие молодых музыкантов. В концерте также примет участие Наталья Гусь, которая исполнит партию фортепиано, добавляя глубину и гармонию звучанию скрипки.
Консерватория имени Чайковского — это не просто концертный зал, а историческое место, где выступали величайшие музыканты прошлого и настоящего. Зал славится своей великолепной акустикой и атмосферой, способствующей полному погружению в мир музыки.
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Покупка билетов на нашем сайте — это удобный способ обеспечить себе место на этом незабываемом вечере классической музыки. Мы ждем вас на концерте Агаши Григорьевой в Консерватории им. Чайковского!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал