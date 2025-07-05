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Билеты на концерт Юн Ёнсо в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
5 июл. 19:00
сб, 5 июл, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место проведения

Концерт Юн Ёнсо пройдет в Москве, в Московской консерватории им. Чайковского. Адрес: Большая Никитская ул., 13/6.

О концерте и площадке

Юн Ёнсо — известная пианистка и ассистент-стажёр Московской консерватории. Она готовится к сольному концерту в столице. Под руководством профессора И.В. Осиповой Юн Ёнсо представит программу, которая станет ярким событием в музыкальной жизни города.

Концертный зал Московской консерватории им. Чайковского — это место, где рождаются легенды. Звучание его акустики известно каждому меломану. Исторические стены хранят память о множестве выдающихся исполнителей. В этом зале Юн Ёнсо продемонстрирует свой талант, погружая зрителей в мир прекрасной музыки.

Стоимость билетов

Цена билетов на концерт зависит от расположения места. Вы можете выбрать места ближе к сцене для полного погружения или более удаленные для комфортного прослушивания.

Для уточнения стоимости и выбора места обратитесь к схеме зала на нашем сайте.

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  • На сайте есть интерактивная схема зала для выбора лучших мест.
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Менеджер поможет выбрать лучшие места и ответит на все ваши вопросы.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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5
сб, 19:00
июля

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