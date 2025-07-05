Время брони - 30 минут.
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт Юн Ёнсо пройдет в Москве, в Московской консерватории им. Чайковского. Адрес: Большая Никитская ул., 13/6.
О концерте и площадке
Юн Ёнсо — известная пианистка и ассистент-стажёр Московской консерватории. Она готовится к сольному концерту в столице. Под руководством профессора И.В. Осиповой Юн Ёнсо представит программу, которая станет ярким событием в музыкальной жизни города.
Концертный зал Московской консерватории им. Чайковского — это место, где рождаются легенды. Звучание его акустики известно каждому меломану. Исторические стены хранят память о множестве выдающихся исполнителей. В этом зале Юн Ёнсо продемонстрирует свой талант, погружая зрителей в мир прекрасной музыки.
Стоимость билетов
Цена билетов на концерт зависит от расположения места. Вы можете выбрать места ближе к сцене для полного погружения или более удаленные для комфортного прослушивания.
Для уточнения стоимости и выбора места обратитесь к схеме зала на нашем сайте.
Купить билеты на концерт Юн Ёнсо онлайн
Вы можете приобрести билеты онлайн на нашем сайте.
Выбор мест на схеме зала
- На сайте есть интерактивная схема зала для выбора лучших мест.
- Безопасная оплата билетов онлайн.
- Билеты доступны для скачивания или в электронном виде после оплаты.
Заказ по телефону
Если у вас есть вопросы или вы предпочитаете оформить заказ по телефону, свяжитесь с нашим менеджером по номеру, указанному на сайте.
Менеджер поможет выбрать лучшие места и ответит на все ваши вопросы.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал