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О мероприятии
Вечер фортепианной музыки с участием талантливого пианиста Александра Люлько, который состоится в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского. Этот концерт станет настоящим праздником для ценителей классической музыки и позволит насладиться виртуозным исполнением произведений великих композиторов.
Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, славится своей богатой историей и великолепной акустикой. Это место стало домом для многих выдающихся музыкантов и продолжает вдохновлять новые поколения артистов. Зал консерватории отличается изысканной архитектурой и уютной атмосферой, что делает каждое мероприятие здесь поистине незабываемым.
Александр Люлько, известный своим мастерством и глубоким пониманием музыкального материала, представит программу, которая обещает быть насыщенной и разнообразной. В его исполнении прозвучат как классические шедевры, так и менее известные произведения, которые откроют слушателям новые грани фортепианной музыки.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал