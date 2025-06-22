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Билеты на концерт Александра Люлько в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
22 июн. 19:00
вс, 22 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Вечер фортепианной музыки с участием талантливого пианиста Александра Люлько, который состоится в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского. Этот концерт станет настоящим праздником для ценителей классической музыки и позволит насладиться виртуозным исполнением произведений великих композиторов.

Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, славится своей богатой историей и великолепной акустикой. Это место стало домом для многих выдающихся музыкантов и продолжает вдохновлять новые поколения артистов. Зал консерватории отличается изысканной архитектурой и уютной атмосферой, что делает каждое мероприятие здесь поистине незабываемым.

Александр Люлько, известный своим мастерством и глубоким пониманием музыкального материала, представит программу, которая обещает быть насыщенной и разнообразной. В его исполнении прозвучат как классические шедевры, так и менее известные произведения, которые откроют слушателям новые грани фортепианной музыки.

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Чтобы насладиться вечерним концертом Александра Люлько в Консерватории им. Чайковского, рекомендуем заранее купить билеты на нашем сайте. Не пропустите шанс окунуться в мир прекрасной музыки в исполнении одного из лучших пианистов современности.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал