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Билеты на концерт Филиппа Копачевского «Посвящение Сергею Доренскому» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
18 сент. 19:00
чт, 18 сент, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт Филиппа Копачевского «Посвящение Сергею Доренскому» будет значимым событием в музыкальной жизни Москвы. Мероприятие пройдет в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского, которая славится своей богатой историей и выдающейся акустикой. Этот концерт является частью Абонемента №8 и посвящен памяти выдающегося педагога и пианиста Сергея Леонидовича Доренского.

Филипп Копачевский, один из самых талантливых пианистов современности, исполнит произведения, которые были особенно близки его учителю. Это мероприятие станет не только данью уважения великому музыканту, но и возможностью для зрителей насладиться виртуозным исполнением классической музыки в исполнении одного из лучших пианистов нашего времени.

Консерватория им. Чайковского — это не просто концертный зал, а место с уникальной атмосферой, где каждый звук обретает особую глубину и чистоту.

Если вы хотите стать частью этого музыкального события, купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас.

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