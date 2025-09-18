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О мероприятии
Концерт Филиппа Копачевского «Посвящение Сергею Доренскому» будет значимым событием в музыкальной жизни Москвы. Мероприятие пройдет в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского, которая славится своей богатой историей и выдающейся акустикой. Этот концерт является частью Абонемента №8 и посвящен памяти выдающегося педагога и пианиста Сергея Леонидовича Доренского.
Филипп Копачевский, один из самых талантливых пианистов современности, исполнит произведения, которые были особенно близки его учителю. Это мероприятие станет не только данью уважения великому музыканту, но и возможностью для зрителей насладиться виртуозным исполнением классической музыки в исполнении одного из лучших пианистов нашего времени.
Консерватория им. Чайковского — это не просто концертный зал, а место с уникальной атмосферой, где каждый звук обретает особую глубину и чистоту.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
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Консерватория им. Чайковского, Малый зал