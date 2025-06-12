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Билеты на концерт Маргариты Молчановой в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
12 июн. 14:00
чт, 12 июн, 14:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт Маргариты Молчановой в Консерватории им. Чайковского обещает стать одним из самых значимых музыкальных событий этого сезона. Известная исполнительница, обладающая невероятной харизмой и виртуозной техникой, выступит на одной из самых престижных площадок Москвы, что придаёт событию особую значимость.

Консерватория им. Чайковского славится своей богатой историей и великолепной акустикой. Зал, в котором пройдет концерт, известен тем, что здесь звучали произведения великих композиторов, а также выступали выдающиеся музыканты со всего мира. Это место притягивает как опытных меломанов, так и тех, кто только начинает своё знакомство с классической музыкой.

Маргарита Молчанова представит программу, включающую произведения как классических, так и современных композиторов. Её исполнение отличается глубиной чувств и тонким пониманием музыкального материала, что позволяет слушателям полностью погрузиться в атмосферу концерта.

Для тех, кто хочет стать частью этого события и насладиться живым исполнением классической музыки, предлагается купить билеты на нашем сайте. Это удобный способ обеспечить себе место на концерте и избежать очередей в кассах. Не упустите возможность прикоснуться к миру высокого искусства — купить билеты на нашем сайте можно в любое время.

Посещение концерта Маргариты Молчановой станет незабываемым событием для всех ценителей музыки. Прекрасная атмосфера Консерватории им. Чайковского и талантливая исполнительница сделают этот вечер по-настоящему особенным.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал