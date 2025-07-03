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О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки в стенах легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского. Концерт, который состоится в одном из самых престижных залов Москвы, обещает стать значимым событием для всех ценителей музыкального искусства. На сцене выступит талантливый ассистент-стажёр Московской консерватории — Даниил Кондратьев, под руководством профессора С.Г. Иголинского.
Даниил Кондратьев представит программу, которая охватывает как классические произведения великих композиторов прошлого, так и современные интерпретации. Его мастерство и глубокое понимание музыкальных традиций гарантируют яркие впечатления и эстетическое удовольствие.
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Не пропустите шанс насладиться искусством высокого уровня в исполнении Даниила Кондратьева в стенах знаменитой Консерватории имени П. И. Чайковского.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал