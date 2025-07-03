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Билеты на концерт Даниила Кондратьева в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
3 июл. 19:00
чт, 3 июл, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки в стенах легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского. Концерт, который состоится в одном из самых престижных залов Москвы, обещает стать значимым событием для всех ценителей музыкального искусства. На сцене выступит талантливый ассистент-стажёр Московской консерватории — Даниил Кондратьев, под руководством профессора С.Г. Иголинского.

Даниил Кондратьев представит программу, которая охватывает как классические произведения великих композиторов прошлого, так и современные интерпретации. Его мастерство и глубокое понимание музыкальных традиций гарантируют яркие впечатления и эстетическое удовольствие.

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Не пропустите шанс насладиться искусством высокого уровня в исполнении Даниила Кондратьева в стенах знаменитой Консерватории имени П. И. Чайковского.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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Консерватория им. Чайковского, Малый зал