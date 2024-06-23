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Шопениана

Билеты на концерт «Шопениана» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
23 июн. 202419:00

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О мероприятии

Дата

23 июня, 2024

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Концерт «Шопениана» в Консерватории им. Чайковского представляет уникальную возможность насладиться произведениями Фридерика Шопена в исполнении талантливых пианистов Елены Дроздовой и Петра Аверина. Мероприятие состоится в историческом здании, расположенном в центре Москвы, которое известно своей превосходной акустикой и уютной атмосферой. Консерватория им. Чайковского является одним из ведущих музыкальных учреждений страны, привлекающим как профессионалов, так и любителей классической музыки.

Программа концерта включает в себя такие произведения Шопена, как Четыре баллады, Вальс ля минор, op. posth, Мазурка фа минор, соч. 68 №4, Четыре скерцо, Колыбельная, соч. 57 и Баркарола, соч. 60. Эти произведения отражают богатство и разнообразие творчества великого композитора, что делает концерт обязательным для посещения ценителями классической музыки.

Елена Дроздова и Пётр Аверин – признанные мастера фортепианной игры, чьи выступления неизменно получают высокие оценки критиков и публики. Их интерпретации произведений Шопена обещают быть глубокими и эмоциональными, что позволит слушателям полностью погрузиться в музыкальный мир великого композитора.

Для удобства посетителей концерта предусмотрена возможность купить билеты на нашем сайте. Это позволит избежать очередей и выбрать наиболее подходящие места в зале. Консерватория им. Чайковского гарантирует высокий уровень организации мероприятия и комфорт для всех гостей.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас. Концерт «Шопениана» в Консерватории им. Чайковского обещает стать незабываемым событием для всех любителей классической музыки.

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Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72