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О мероприятии
Дата
23 июня, 2024
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Концерт «Шопениана» в Консерватории им. Чайковского представляет уникальную возможность насладиться произведениями Фридерика Шопена в исполнении талантливых пианистов Елены Дроздовой и Петра Аверина. Мероприятие состоится в историческом здании, расположенном в центре Москвы, которое известно своей превосходной акустикой и уютной атмосферой. Консерватория им. Чайковского является одним из ведущих музыкальных учреждений страны, привлекающим как профессионалов, так и любителей классической музыки.
Программа концерта включает в себя такие произведения Шопена, как Четыре баллады, Вальс ля минор, op. posth, Мазурка фа минор, соч. 68 №4, Четыре скерцо, Колыбельная, соч. 57 и Баркарола, соч. 60. Эти произведения отражают богатство и разнообразие творчества великого композитора, что делает концерт обязательным для посещения ценителями классической музыки.
Елена Дроздова и Пётр Аверин – признанные мастера фортепианной игры, чьи выступления неизменно получают высокие оценки критиков и публики. Их интерпретации произведений Шопена обещают быть глубокими и эмоциональными, что позволит слушателям полностью погрузиться в музыкальный мир великого композитора.
Для удобства посетителей концерта предусмотрена возможность купить билеты на нашем сайте. Это позволит избежать очередей и выбрать наиболее подходящие места в зале. Консерватория им. Чайковского гарантирует высокий уровень организации мероприятия и комфорт для всех гостей.
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