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О мероприятии
Фестиваль «Донбасский экспресс» в Консерватории имени П. И. Чайковского обещает стать ярким событием музыкального сезона. Это не просто концерт, а открытие Школы-фестиваля Леонида Лундстрема, где молодые таланты и признанные мастера объединяются для создания волшебной атмосферы классической музыки.
Великолепный Оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема под руководством самого маэстро Лундстрема подарит зрителям незабываемое звучание шедевров классики. В этот вечер на сцене выступят выдающиеся солисты: виртуоз скрипки Петр Лундстрем и мастер фортепиано Александр Романовский. Их исполнение произведений Вивальди, Моцарта и Бетховена обещает быть захватывающим.
Особое внимание заслуживают участники Школы-фестиваля — молодые дарования Шер Шах Мохаммад, Агния Жолобова и Иван Становов, которые представят своё мастерство в концерте Вивальди для четырех скрипок. Их энергия и талант добавят свежести классическим произведениям.
Консерватория имени П. И. Чайковского — это не только историческое здание с великолепной акустикой, но и место, где рождаются новые звезды музыкального искусства. Каждое выступление здесь — это праздник для истинных ценителей музыки.
Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Купить билеты на нашем сайте — значит обеспечить себе вечер, наполненный гармонией и вдохновением. Погрузитесь в мир классической музыки. Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня, чтобы насладиться великолепием живого исполнения в одном из лучших концертных залов страны.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал