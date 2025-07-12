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Билеты на фестиваль «Донбасский экспресс» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
12 июл. 19:00
сб, 12 июл, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Фестиваль «Донбасский экспресс» в Консерватории имени П. И. Чайковского обещает стать ярким событием музыкального сезона. Это не просто концерт, а открытие Школы-фестиваля Леонида Лундстрема, где молодые таланты и признанные мастера объединяются для создания волшебной атмосферы классической музыки.

Великолепный Оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема под руководством самого маэстро Лундстрема подарит зрителям незабываемое звучание шедевров классики. В этот вечер на сцене выступят выдающиеся солисты: виртуоз скрипки Петр Лундстрем и мастер фортепиано Александр Романовский. Их исполнение произведений Вивальди, Моцарта и Бетховена обещает быть захватывающим.

Особое внимание заслуживают участники Школы-фестиваля — молодые дарования Шер Шах Мохаммад, Агния Жолобова и Иван Становов, которые представят своё мастерство в концерте Вивальди для четырех скрипок. Их энергия и талант добавят свежести классическим произведениям.

Консерватория имени П. И. Чайковского — это не только историческое здание с великолепной акустикой, но и место, где рождаются новые звезды музыкального искусства. Каждое выступление здесь — это праздник для истинных ценителей музыки.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Купить билеты на нашем сайте — значит обеспечить себе вечер, наполненный гармонией и вдохновением. Погрузитесь в мир классической музыки. Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня, чтобы насладиться великолепием живого исполнения в одном из лучших концертных залов страны.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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13
вс, 19:00
июля

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сентября

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