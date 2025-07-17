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О мероприятии
Вас ожидает незабываемый концерт Варвары Мягковой, который состоится в одном из самых престижных музыкальных учреждений России — Консерватории имени П. И. Чайковского. Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей классической музыки и подарит вам возможность насладиться виртуозным исполнением произведений великих композиторов.
Концерт пройдет в рамках фестиваля «Донбасский экспресс», и Варвара Мягкова, известная своим мастерством игры на фортепиано, представит вашему вниманию тщательно подобранную программу. В этот вечер прозвучат произведения Роберта Шумана — «Крейслериана», сочинение 16, которое поражает своей эмоциональной глубиной и сложностью. Иоганнес Брамс порадует слушателей темой с вариациями в ре минор, сочинение 18b, демонстрируя всю мощь и драматизм своей музыки.
Сергей Прокофьев представит свои «Сарказмы», сочинение 17 — яркий пример авангардного подхода к классическим формам. Завершит программу блок из двенадцати сонат Доменико Скарлатти (К 213, 96, 95, 519, 87, 444, 470, 451, 1, 9, 27, 141), которые позволят ощутить всю палитру эмоций и настроений этого великого композитора.
Консерватория имени П. И. Чайковского славится своей уникальной акустикой и атмосферой, которая делает каждый концерт особенным событием. Это место стало колыбелью для многих выдающихся музыкантов и продолжает вдохновлять новые поколения артистов.
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Ближайшие мероприятия
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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал