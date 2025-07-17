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Билеты на концерт Варвары Мягковой в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
17 июл. 19:00
чт, 17 июл, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Вас ожидает незабываемый концерт Варвары Мягковой, который состоится в одном из самых престижных музыкальных учреждений России — Консерватории имени П. И. Чайковского. Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей классической музыки и подарит вам возможность насладиться виртуозным исполнением произведений великих композиторов.

Концерт пройдет в рамках фестиваля «Донбасский экспресс», и Варвара Мягкова, известная своим мастерством игры на фортепиано, представит вашему вниманию тщательно подобранную программу. В этот вечер прозвучат произведения Роберта Шумана — «Крейслериана», сочинение 16, которое поражает своей эмоциональной глубиной и сложностью. Иоганнес Брамс порадует слушателей темой с вариациями в ре минор, сочинение 18b, демонстрируя всю мощь и драматизм своей музыки.

Сергей Прокофьев представит свои «Сарказмы», сочинение 17 — яркий пример авангардного подхода к классическим формам. Завершит программу блок из двенадцати сонат Доменико Скарлатти (К 213, 96, 95, 519, 87, 444, 470, 451, 1, 9, 27, 141), которые позволят ощутить всю палитру эмоций и настроений этого великого композитора.

Консерватория имени П. И. Чайковского славится своей уникальной акустикой и атмосферой, которая делает каждый концерт особенным событием. Это место стало колыбелью для многих выдающихся музыкантов и продолжает вдохновлять новые поколения артистов.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал