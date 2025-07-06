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О мероприятии
Приглашаем вас на концерт «Времена года. Вивальди. Пьяццолла», который состоится в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского. Это уникальная возможность насладиться музыкой двух великих композиторов, чьи произведения покорили сердца миллионов слушателей по всему миру.
На сцене выступит Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под руководством опытных дирижеров. Солистом вечера станет талантливый скрипач Родион Петров, известный своим виртуозным исполнением и глубоким пониманием музыкального материала.
В программе концерта прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди — четыре концерта для скрипки с оркестром, которые являются одними из самых известных произведений классической музыки. Также вы услышите цикл «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы, где танго встречается с классикой, создавая неповторимую атмосферу.
Консерватория им. Чайковского — это не только историческое здание в центре Москвы, но и место, где рождается музыка, вдохновляющая поколения. Великолепная акустика зала позволяет каждому звуку достигать сердца слушателя, создавая незабываемые впечатления.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал