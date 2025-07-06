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Билеты на концерт Андрея Зубенко в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
6 июл. 14:00
вс, 6 июл, 14:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт Андрея Зубенко в Консерватории им. Чайковского обещает стать значимым событием в музыкальной жизни столицы. Известный пианист, Андрей Зубенко, прославился своим мастерством и глубоким пониманием классической музыки. Его выступления всегда привлекают внимание истинных ценителей искусства, и предстоящий концерт не станет исключением.

Консерватория им. Чайковского, расположенная в сердце Москвы, является одной из самых престижных музыкальных площадок России. Зал славится своей великолепной акустикой и атмосферой, способствующей полному погружению в мир музыки. Здесь выступали многие выдающиеся музыканты, и теперь у вас есть возможность насладиться игрой Андрея Зубенко в этом историческом месте.

Программа концерта включает произведения великих композиторов, которые Андрей Зубенко исполнит с присущей ему виртуозностью и душевной теплотой. Это мероприятие станет настоящим праздником для всех, кто ценит классическую музыку и талантливое исполнение.

Чтобы стать частью этого музыкального события, рекомендуем купить билеты на нашем сайте. Это позволит вам выбрать лучшие места и избежать очередей в кассах. Не упустите возможность услышать живое исполнение шедевров классической музыки в исполнении Андрея Зубенко. Купить билеты на нашем сайте легко и удобно, что обеспечит вам комфортный доступ к мероприятию.

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