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О мероприятии
Вас ожидает незабываемый концерт Владислава Михайлова, который состоится в стенах легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского. Это уникальная возможность насладиться виртуозным исполнением произведений классической музыки в исполнении одного из самых перспективных пианистов современности.
Владислав Михайлов — талантливый выпускник Московской государственной консерватории, где он обучался под руководством известного педагога и лауреата международных конкурсов А. Д. Набиулина. Его мастерство исполнения на фортепиано, а также опыт игры на старинных клавишных инструментах, таких как клавесин и хаммерклавир, делают его выступления настоящим праздником для любителей музыки.
Концерт пройдет в знаменитом Концертном зале имени Н. Я. Мясковского, который является частью комплекса Московской консерватории. Этот зал славится своей великолепной акустикой и атмосферой, создающей идеальные условия для наслаждения живой музыкой.
Владислав Михайлов уже успел завоевать признание на различных музыкальных фестивалях и конкурсах. Он был участником Камерного фестиваля Союза композиторов России «Пять вечером» и фестиваля «Sound 59» в Перми, где исполнял сложнейшие произведения Шёнберга, Лигети и Булеза. Его достижения включают победу в Шестом многожанровом конкурсе имени А. Немтина и финал в Семнадцатых молодёжных Дельфийских играх.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал