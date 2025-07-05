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Билеты на концерт Амины Кясовой в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
5 июл. 14:00
сб, 5 июл, 14:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки — концерт Амины Кясовой в Консерватории имени Чайковского. Это уникальная возможность насладиться мастерством молодой пианистки, которая представит программу в рамках своего обучения в Московской консерватории. Руководитель программы — уважаемый профессор Ю.В. Мартынов, который уже много лет воспитывает таланты нового поколения музыкантов.

Консерватория имени Чайковского — это не только престижное учебное заведение, но и одна из главных концертных площадок Москвы, известная своим великолепным акустическим залом. Здесь выступают как признанные мастера, так и молодые дарования, чьи имена вскоре могут стать известными на весь мир. Амина Кясова, ассистент-стажёр консерватории, готова продемонстрировать своё мастерство на фортепиано, исполнив произведения великих композиторов.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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вс, 19:00
июля

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пн, 19:00
сентября

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