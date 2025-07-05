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О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки — концерт Амины Кясовой в Консерватории имени Чайковского. Это уникальная возможность насладиться мастерством молодой пианистки, которая представит программу в рамках своего обучения в Московской консерватории. Руководитель программы — уважаемый профессор Ю.В. Мартынов, который уже много лет воспитывает таланты нового поколения музыкантов.
Консерватория имени Чайковского — это не только престижное учебное заведение, но и одна из главных концертных площадок Москвы, известная своим великолепным акустическим залом. Здесь выступают как признанные мастера, так и молодые дарования, чьи имена вскоре могут стать известными на весь мир. Амина Кясова, ассистент-стажёр консерватории, готова продемонстрировать своё мастерство на фортепиано, исполнив произведения великих композиторов.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал