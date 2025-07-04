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О мероприятии
Приглашаем вас на концерт Артура Юдина, талантливого пианиста и ассистента-стажёра Московской консерватории, который состоится в стенах легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского. Это событие обещает стать ярким культурным акцентом для всех ценителей классической музыки.
Артур Юдин, под руководством доцента Д. В. Чефанова, представит программу, которая позволит глубже погрузиться в мир фортепианной музыки и насладиться её многогранностью. Виртуозное исполнение и тонкое чувство музыкального материала делают его выступления запоминающимися и вдохновляющими.
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Для тех, кто ценит высокое качество исполнения и стремится прикоснуться к миру классической музыки, концерт Артура Юдина станет настоящим подарком. Не откладывайте на потом — купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня. Позвольте себе насладиться прекрасной музыкой в исполнении талантливого пианиста в одном из самых престижных концертных залов Москвы.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал