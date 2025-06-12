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О мероприятии
Концерт Чжан Цзя Чюань в Консерватории имени Чайковского обещает стать значимым событием в мире классической музыки. Выдающийся исполнитель представит программу, которая порадует как ценителей классики, так и тех, кто только начинает знакомство с этим жанром.
Консерватория имени Чайковского — это не просто учебное заведение, но и одна из самых престижных концертных площадок Москвы. Зал славится своей великолепной акустикой и атмосферой, способствующей полному погружению в музыку. Именно здесь выступали многие легенды мировой сцены, а теперь и у вас есть возможность стать частью этой истории.
Чжан Цзя Чюань — мастер своего дела, чьи выступления всегда отличаются глубиной исполнения и эмоциональной насыщенностью. Его игра завораживает и оставляет неизгладимое впечатление. Не упустите шанс насладиться живым исполнением произведений великих композиторов.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал