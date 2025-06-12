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О мероприятии
Концерт Сунь Хаожаня, талантливого органиста из Китая, состоится в одном из самых престижных музыкальных учреждений России — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это уникальная возможность насладиться виртуозной игрой музыканта, который выступает под руководством профессора Р. К. Абдуллина.
Мероприятие пройдет в историческом зале консерватории, известном своей великолепной акустикой и атмосферой, которая вдохновляет как исполнителей, так и зрителей. Этот зал является местом проведения многих значимых музыкальных событий, что делает его идеальной площадкой для концерта такого уровня.
В программе вечера также примет участие Заслуженная артистка Республики Адыгея и Республики Хакасия Екатерина Монисова (сопрано). Ее выступление добавит концерту особую эмоциональную глубину и разнообразие звучания.
Чтобы стать частью этого музыкального события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Это позволит вам заранее обеспечить себе место на концерте и насладиться искусством выдающихся музыкантов.
Не упустите шанс посетить концерт Сунь Хаожаня в Консерватории им. Чайковского — событие, которое обещает стать ярким моментом в культурной жизни Москвы. Купить билеты на нашем сайте удобно и быстро, что позволит вам сосредоточиться на ожидании этого незабываемого вечера классической музыки.
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Сертификат
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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
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