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Билеты на концерт Сунь Хаожань в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
12 июн. 19:00
чт, 12 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт Сунь Хаожаня, талантливого органиста из Китая, состоится в одном из самых престижных музыкальных учреждений России — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это уникальная возможность насладиться виртуозной игрой музыканта, который выступает под руководством профессора Р. К. Абдуллина.

Мероприятие пройдет в историческом зале консерватории, известном своей великолепной акустикой и атмосферой, которая вдохновляет как исполнителей, так и зрителей. Этот зал является местом проведения многих значимых музыкальных событий, что делает его идеальной площадкой для концерта такого уровня.

В программе вечера также примет участие Заслуженная артистка Республики Адыгея и Республики Хакасия Екатерина Монисова (сопрано). Ее выступление добавит концерту особую эмоциональную глубину и разнообразие звучания.

Чтобы стать частью этого музыкального события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Это позволит вам заранее обеспечить себе место на концерте и насладиться искусством выдающихся музыкантов.

Не упустите шанс посетить концерт Сунь Хаожаня в Консерватории им. Чайковского — событие, которое обещает стать ярким моментом в культурной жизни Москвы. Купить билеты на нашем сайте удобно и быстро, что позволит вам сосредоточиться на ожидании этого незабываемого вечера классической музыки.

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