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О мероприятии
Приглашаем вас на концерт Анастасии Рязановой, талантливой пианистки и ассистента-стажёра Московской консерватории, который состоится в Концертном зале имени Н. Я. Мясковского. Это мероприятие обещает стать значимым событием для всех любителей классической музыки.
Концертный зал имени Н. Я. Мясковского, расположенный в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского, известен своей великолепной акустикой и атмосферой, располагающей к полному погружению в мир музыки. Здесь выступают как признанные мастера, так и молодые таланты, предоставляя слушателям возможность насладиться разнообразием музыкальных произведений.
Анастасия Рязанова, под руководством доцента Д.А. Петровой, представит программу из произведений классических композиторов. Её мастерство игры на фортепиано уже завоевало признание среди педагогов и зрителей, а выступления всегда отличаются глубиной исполнения и эмоциональной насыщенностью.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события — купить билеты на нашем сайте вы можете уже сегодня. Это прекрасная возможность провести вечер в компании изысканной музыки и открыть для себя новые грани классического искусства.
Посетите концерт Анастасии Рязановой в Концертном зале имени Н. Я. Мясковского и насладитесь высоким искусством фортепианной музыки. Купить билеты на нашем сайте легко и удобно — не откладывайте это на потом!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал