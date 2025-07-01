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О мероприятии
Концерт Квон Со Ён в Консерватории имени Чайковского обещает стать настоящим музыкальным событием, которое нельзя пропустить. Это уникальная возможность насладиться мастерством молодой и талантливой скрипачки, ассистента-стажёра Московской консерватории, под руководством профессора А.Е. Винницкого.
Концерт состоится в одном из самых престижных залов Москвы — Большом зале Консерватории имени Чайковского. Это место с богатой историей и великолепной акустикой, где выступали величайшие музыканты мира. Каждый визит сюда — это прикосновение к истории и культуре, атмосфера которой вдохновляет и завораживает.
В программе вечера прозвучат произведения, которые демонстрируют виртуозность и глубину исполнения Квон Со Ён. Откроет концерт Соната №1 для скрипки и фортепиано ре минор, соч. 75 Камиля Сен-Санса, где партию фортепиано исполнит Анна Тамаркина. Далее прозвучит проникновенное Адажио из балета «Спартак» Арама Хачатуряна, которое перенесёт слушателей в мир драматических эмоций и страсти.
Особое внимание заслуживает исполнение Вальса-скерцо для скрипки и фортепиано до мажор, соч. 34 Петра Чайковского — произведение, полное изящества и лёгкости. Завершит программу первая часть Концерта для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 35 Чайковского — одно из самых известных произведений композитора.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Купить билеты на нашем сайте просто и удобно — обеспечьте себе место на этом незабываемом вечере уже сегодня. Позвольте себе роскошь насладиться живой классической музыкой в исполнении выдающихся музыкантов в легендарной обстановке Консерватории имени Чайковского. Купить билеты на нашем сайте — это ваш шаг навстречу прекрасному!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал