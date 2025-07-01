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Билеты на концерт Квон Со Ён в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
1 июл. 19:00
вт, 1 июл, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт Квон Со Ён в Консерватории имени Чайковского обещает стать настоящим музыкальным событием, которое нельзя пропустить. Это уникальная возможность насладиться мастерством молодой и талантливой скрипачки, ассистента-стажёра Московской консерватории, под руководством профессора А.Е. Винницкого.

Концерт состоится в одном из самых престижных залов Москвы — Большом зале Консерватории имени Чайковского. Это место с богатой историей и великолепной акустикой, где выступали величайшие музыканты мира. Каждый визит сюда — это прикосновение к истории и культуре, атмосфера которой вдохновляет и завораживает.

В программе вечера прозвучат произведения, которые демонстрируют виртуозность и глубину исполнения Квон Со Ён. Откроет концерт Соната №1 для скрипки и фортепиано ре минор, соч. 75 Камиля Сен-Санса, где партию фортепиано исполнит Анна Тамаркина. Далее прозвучит проникновенное Адажио из балета «Спартак» Арама Хачатуряна, которое перенесёт слушателей в мир драматических эмоций и страсти.

Особое внимание заслуживает исполнение Вальса-скерцо для скрипки и фортепиано до мажор, соч. 34 Петра Чайковского — произведение, полное изящества и лёгкости. Завершит программу первая часть Концерта для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 35 Чайковского — одно из самых известных произведений композитора.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Купить билеты на нашем сайте просто и удобно — обеспечьте себе место на этом незабываемом вечере уже сегодня. Позвольте себе роскошь насладиться живой классической музыкой в исполнении выдающихся музыкантов в легендарной обстановке Консерватории имени Чайковского. Купить билеты на нашем сайте — это ваш шаг навстречу прекрасному!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал