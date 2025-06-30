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О мероприятии
Концерт оркестра «Академия Русской Музыки» под руководством Ивана Никифорчина обещает стать значимым событием в музыкальной жизни Москвы. Мероприятие пройдет в знаменитой Консерватории им. Чайковского, которая славится своей великолепной акустикой и исторической атмосферой. Этот концертный зал является одним из самых престижных в России, и его сцена видела выступления многих выдающихся музыкантов.
В этот вечер зрители смогут насладиться шедеврами классической музыки в исполнении талантливых солистов — Лады Меркульевой (сопрано) и Ульяны Бирюковой (меццо-сопрано). В программе концерта произведения, которые трогают до глубины души: Адажио соль минор Т. Альбинони — Р. Джадзотто, Адажио для струнных С. Барбера, а также Адажиетто из Симфонии № 5 Г. Малера. Кульминацией вечера станет исполнение Stabat Mater Дж. Перголези — произведения, которое по праву считается жемчужиной духовной музыки.
Чтобы стать частью этого незабываемого события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Это прекрасная возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться мастерством выдающихся исполнителей. Не упустите шанс посетить концерт оркестра «Академия Русской Музыки» в легендарной Консерватории им. Чайковского — купите билеты на нашем сайте и подарите себе вечер истинного музыкального наслаждения.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал