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Билеты на концерт оркестра «Академия Русской Музыки» «Перголези» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
30 июн. 19:00
пн, 30 июн, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт оркестра «Академия Русской Музыки» под руководством Ивана Никифорчина обещает стать значимым событием в музыкальной жизни Москвы. Мероприятие пройдет в знаменитой Консерватории им. Чайковского, которая славится своей великолепной акустикой и исторической атмосферой. Этот концертный зал является одним из самых престижных в России, и его сцена видела выступления многих выдающихся музыкантов.

В этот вечер зрители смогут насладиться шедеврами классической музыки в исполнении талантливых солистов — Лады Меркульевой (сопрано) и Ульяны Бирюковой (меццо-сопрано). В программе концерта произведения, которые трогают до глубины души: Адажио соль минор Т. Альбинони — Р. Джадзотто, Адажио для струнных С. Барбера, а также Адажиетто из Симфонии № 5 Г. Малера. Кульминацией вечера станет исполнение Stabat Mater Дж. Перголези — произведения, которое по праву считается жемчужиной духовной музыки.

Чтобы стать частью этого незабываемого события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Это прекрасная возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться мастерством выдающихся исполнителей. Не упустите шанс посетить концерт оркестра «Академия Русской Музыки» в легендарной Консерватории им. Чайковского — купите билеты на нашем сайте и подарите себе вечер истинного музыкального наслаждения.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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вс, 19:00
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