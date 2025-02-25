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О мероприятии
Внимание! Концерт, запланированный на 9 июля, отменен!
Насладитесь незабываемым вечером классической музыки в стенах легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского, где состоится концерт талантливой пианистки Валерии Гирко. Этот музыкальный праздник обещает стать настоящим событием для всех ценителей искусства фортепиано.
Валерия Гирко — яркая представительница молодого поколения музыкантов, чье мастерство завораживает и вдохновляет. Обладая глубокими знаниями в области фортепиано, сольфеджио и теории музыки, она не только блистательно исполняет произведения, но и делится своим опытом с учениками. Ее путь в мир музыки начался в стенах Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, где она успешно завершила обучение на фортепианном факультете в 2018 году. В 2023 году Валерия получила диплом «Концертный исполнитель, педагог», что подтверждает ее высокую квалификацию и преданность делу.
На концерте в Консерватории имени Чайковского Валерия исполнит шедевры мировой классики, которые раскроют всю палитру ее таланта и эмоциональной глубины. Руководитель программы — профессор Ю. С. Слесарев — обеспечит высокое качество исполнения и уникальную атмосферу вечера.
Консерватория имени П. И. Чайковского — это не просто место проведения концерта, а символ культурного наследия России. Зал с великолепной акустикой и историческим интерьером создает идеальные условия для наслаждения живой музыкой.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал