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Билеты на концерт Валерии Гирко в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
25 фев. 19:00
вт, 25 фев, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Внимание! Концерт, запланированный на 9 июля, отменен!

Насладитесь незабываемым вечером классической музыки в стенах легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского, где состоится концерт талантливой пианистки Валерии Гирко. Этот музыкальный праздник обещает стать настоящим событием для всех ценителей искусства фортепиано.

Валерия Гирко — яркая представительница молодого поколения музыкантов, чье мастерство завораживает и вдохновляет. Обладая глубокими знаниями в области фортепиано, сольфеджио и теории музыки, она не только блистательно исполняет произведения, но и делится своим опытом с учениками. Ее путь в мир музыки начался в стенах Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, где она успешно завершила обучение на фортепианном факультете в 2018 году. В 2023 году Валерия получила диплом «Концертный исполнитель, педагог», что подтверждает ее высокую квалификацию и преданность делу.

На концерте в Консерватории имени Чайковского Валерия исполнит шедевры мировой классики, которые раскроют всю палитру ее таланта и эмоциональной глубины. Руководитель программы — профессор Ю. С. Слесарев — обеспечит высокое качество исполнения и уникальную атмосферу вечера.

Консерватория имени П. И. Чайковского — это не просто место проведения концерта, а символ культурного наследия России. Зал с великолепной акустикой и историческим интерьером создает идеальные условия для наслаждения живой музыкой.

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ср, 00:00
декабря

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сб, 19:00
июля

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вс, 19:00
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