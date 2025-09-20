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О мероприятии
Место проведения
Концерт «Вагнер. Верди. Лист» состоится в Консерватории имени Чайковского. Адрес: ул. Большая Никитская, 13/6, Москва. Зал отличается чистым звуком и уютной атмосферой.
О концерте
Сцена объединит музыку Вагнера, Верди, Листа. Прозвучат отрывки из опер и симфоний. Оркестр исполнит вступление к «Нюрнбергским мейстерзингерам», «Полет валькирий», марш из «Аиды». Дирижер Денис Лотоев ведет коллектив.
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