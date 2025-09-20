Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на концерт «Вагнер. Верди. Лист» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр6+
20 сент. 14:00
сб, 20 сент, 14:00Заполнить заявку

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Место проведения

Концерт «Вагнер. Верди. Лист» состоится в Консерватории имени Чайковского. Адрес: ул. Большая Никитская, 13/6, Москва. Зал отличается чистым звуком и уютной атмосферой.

О концерте

Сцена объединит музыку Вагнера, Верди, Листа. Прозвучат отрывки из опер и симфоний. Оркестр исполнит вступление к «Нюрнбергским мейстерзингерам», «Полет валькирий», марш из «Аиды». Дирижер Денис Лотоев ведет коллектив.

Билеты

Купить билеты можно на сайте. Схема зала помогает выбрать удобное место.

  • Выбор мест онлайн.
  • Безопасная оплата через интернет.
  • Оформление заказа по телефону или на сайте.

Уточнить цену легко на странице продажи. Менеджер подскажет детали и поможет оформить заказ.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

3
ср, 19:00
сентября

Классика

Открытие сезона в Большом зале консерватории

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
сб, 19:00
сентября

Оркестр

День рождения Московской консерватории

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал