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Билеты на концерт «Посвящение Виктору Лядову» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
10 июн. 19:00
вт, 10 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Посвящение Виктору Лядову» в Консерватории им. Чайковского обещает стать значимым событием в музыкальной жизни Москвы. Вечер, посвящённый выдающемуся композитору, соберёт на одной сцене известных исполнителей, чьё мастерство и талант давно признаны как в России, так и за её пределами.

В зале Консерватории им. Чайковского, известном своей превосходной акустикой и исторической атмосферой, выступят Народный артист РФ Владимир Овчинников (фортепиано) и солист Большого театра России Олег Кулько (тенор). Также на сцену выйдут Заслуженные артисты РФ: Андрей Писарев, Андрей Диев, Елена Савельева, Юрий Мартынов, Константин Маслюк, Денис Чефанов и Иван Кощеев — все они продемонстрируют своё мастерство игры на фортепиано. Скрипачи Александр Тростянский и Алексей Стрельников, а также сопрано Яна Иванилова добавят разнообразие звучанию вечера.

Особое внимание стоит обратить на участие молодого талантливого пианиста Арсения Тарасевича-Николаева и Льва Чефанова. Их выступления обещают стать яркими моментами концерта.

Консерватория им. Чайковского — это не просто концертная площадка; это место с богатой историей и традициями, где каждый концерт становится частью культурного наследия страны. Чтобы стать свидетелем этого события и насладиться живым исполнением произведений Виктора Лядова в исполнении мастеров своего дела, рекомендуем купить билеты на нашем сайте. Не упустите возможность окунуться в мир классической музыки — купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал