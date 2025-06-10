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О мероприятии
Концерт «Посвящение Виктору Лядову» в Консерватории им. Чайковского обещает стать значимым событием в музыкальной жизни Москвы. Вечер, посвящённый выдающемуся композитору, соберёт на одной сцене известных исполнителей, чьё мастерство и талант давно признаны как в России, так и за её пределами.
В зале Консерватории им. Чайковского, известном своей превосходной акустикой и исторической атмосферой, выступят Народный артист РФ Владимир Овчинников (фортепиано) и солист Большого театра России Олег Кулько (тенор). Также на сцену выйдут Заслуженные артисты РФ: Андрей Писарев, Андрей Диев, Елена Савельева, Юрий Мартынов, Константин Маслюк, Денис Чефанов и Иван Кощеев — все они продемонстрируют своё мастерство игры на фортепиано. Скрипачи Александр Тростянский и Алексей Стрельников, а также сопрано Яна Иванилова добавят разнообразие звучанию вечера.
Особое внимание стоит обратить на участие молодого талантливого пианиста Арсения Тарасевича-Николаева и Льва Чефанова. Их выступления обещают стать яркими моментами концерта.
Консерватория им. Чайковского — это не просто концертная площадка; это место с богатой историей и традициями, где каждый концерт становится частью культурного наследия страны. Чтобы стать свидетелем этого события и насладиться живым исполнением произведений Виктора Лядова в исполнении мастеров своего дела, рекомендуем купить билеты на нашем сайте. Не упустите возможность окунуться в мир классической музыки — купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал