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О мероприятии
Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «К 95-летию Ильи Глазунова», который состоится в стенах знаменитой Консерватории имени Чайковского. Этот вечер станет настоящим праздником классической музыки, где прозвучат произведения, посвященные великому художнику.
Концерт пройдет в Большом зале Консерватории, известном своей великолепной акустикой и богатой историей. Это место стало домом для множества выдающихся музыкантов и композиторов, и теперь здесь прозвучит музыка в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова. Оркестром будет дирижировать талантливый маэстро Дмитрий Юровский, чье искусство покоряет сердца слушателей по всему миру.
Особенным украшением вечера станет выступление солиста Александра Гиндина, одного из самых ярких пианистов современности. Его виртуозная игра на фортепиано добавит концерту особое очарование и глубину.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться высококлассным исполнением в одном из лучших концертных залов страны. Купить билеты на нашем сайте вы можете уже сегодня. Поспешите занять лучшие места и провести незабываемый вечер в компании прекрасной музыки.
Для вашего удобства мы предлагаем купить билеты на нашем сайте, что позволит вам сэкономить время и выбрать наиболее подходящие места для себя и своих близких. Присоединяйтесь к этому замечательному событию и откройте для себя мир классической музыки заново!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал