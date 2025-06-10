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О мероприятии
Концерт «Брасс-премьеры. Эуфониум» в Консерватории им. Чайковского обещает стать значимым событием для ценителей классической музыки. Вечер будет посвящен эуфониуму — инструменту, который завораживает своим глубоким и насыщенным звучанием. Солистом выступит Олег Абрамов, Президент Фонда поддержки исполнительства на медных духовых инструментах имени Александра III, чьё мастерство и талант известны далеко за пределами России.
На сцене Большого зала Московской консерватории, одного из самых престижных концертных залов страны, к Абрамову присоединится Камерный оркестр Московской консерватории под руководством Народного артиста РФ Феликса Коробова. В программе также примет участие ансамбль ударных инструментов из класса профессора В.М. Баркова. Это сотрудничество обещает создать уникальную музыкальную атмосферу, которая позволит слушателям насладиться гармонией звуков и виртуозностью исполнения.
Большой зал Московской консерватории славится своей великолепной акустикой и исторической значимостью. Здесь выступали многие выдающиеся музыканты прошлого и настоящего, что делает каждое мероприятие в этом зале особенным.
Чтобы стать частью этого музыкального события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Не упустите возможность насладиться живым исполнением в исполнении мастеров своего дела. Билеты на концерт «Брасс-премьеры. Эуфониум» доступны для покупки на нашем сайте, что обеспечивает вам удобство и простоту оформления заказа.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал