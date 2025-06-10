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Билеты на концерт «Брасс-премьеры. Эуфониум» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
10 июн. 19:00
вт, 10 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Брасс-премьеры. Эуфониум» в Консерватории им. Чайковского обещает стать значимым событием для ценителей классической музыки. Вечер будет посвящен эуфониуму — инструменту, который завораживает своим глубоким и насыщенным звучанием. Солистом выступит Олег Абрамов, Президент Фонда поддержки исполнительства на медных духовых инструментах имени Александра III, чьё мастерство и талант известны далеко за пределами России.

На сцене Большого зала Московской консерватории, одного из самых престижных концертных залов страны, к Абрамову присоединится Камерный оркестр Московской консерватории под руководством Народного артиста РФ Феликса Коробова. В программе также примет участие ансамбль ударных инструментов из класса профессора В.М. Баркова. Это сотрудничество обещает создать уникальную музыкальную атмосферу, которая позволит слушателям насладиться гармонией звуков и виртуозностью исполнения.

Большой зал Московской консерватории славится своей великолепной акустикой и исторической значимостью. Здесь выступали многие выдающиеся музыканты прошлого и настоящего, что делает каждое мероприятие в этом зале особенным.

Чтобы стать частью этого музыкального события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Не упустите возможность насладиться живым исполнением в исполнении мастеров своего дела. Билеты на концерт «Брасс-премьеры. Эуфониум» доступны для покупки на нашем сайте, что обеспечивает вам удобство и простоту оформления заказа.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

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8
пн, 19:00
сентября

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