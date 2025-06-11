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Билеты на концерт Мо Кайтин, Пан Чжаотун в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
11 июн. 18:00
ср, 11 июн, 18:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на незабываемый концерт Мо Кайтин и Пана Чжаотун, который состоится в одном из самых престижных музыкальных заведений России — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это событие обещает стать ярким моментом в культурной жизни столицы, предоставляя возможность насладиться мастерством талантливых исполнителей из Китая.

Мо Кайтин и Пан Чжаотун — признанные мастера своего дела, известные как в своей стране, так и за её пределами. Под руководством профессора Р. А. Островского и профессора А. В. Фоменко они подготовили программу, которая станет настоящим подарком для ценителей классической музыки.

Концерт пройдет в Большом зале консерватории, который славится своей великолепной акустикой и исторической атмосферой. Этот зал является центром притяжения для музыкантов мирового уровня и любителей классической музыки со всего мира.

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Посещение концерта Мо Кайтин и Пана Чжаотун — это возможность прикоснуться к искусству высочайшего уровня и ощутить силу живой музыки в одном из лучших концертных залов мира. Купить билеты на нашем сайте просто и быстро — сделайте это прямо сейчас, чтобы не пропустить это уникальное событие!

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31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

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сб, 19:00
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