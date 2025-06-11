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О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый концерт Мо Кайтин и Пана Чжаотун, который состоится в одном из самых престижных музыкальных заведений России — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это событие обещает стать ярким моментом в культурной жизни столицы, предоставляя возможность насладиться мастерством талантливых исполнителей из Китая.
Мо Кайтин и Пан Чжаотун — признанные мастера своего дела, известные как в своей стране, так и за её пределами. Под руководством профессора Р. А. Островского и профессора А. В. Фоменко они подготовили программу, которая станет настоящим подарком для ценителей классической музыки.
Концерт пройдет в Большом зале консерватории, который славится своей великолепной акустикой и исторической атмосферой. Этот зал является центром притяжения для музыкантов мирового уровня и любителей классической музыки со всего мира.
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Посещение концерта Мо Кайтин и Пана Чжаотун — это возможность прикоснуться к искусству высочайшего уровня и ощутить силу живой музыки в одном из лучших концертных залов мира. Купить билеты на нашем сайте просто и быстро — сделайте это прямо сейчас, чтобы не пропустить это уникальное событие!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал