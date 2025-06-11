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О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки — концерт «Наедине с Шопеном», который состоится в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского. Это уникальная возможность насладиться произведениями великого композитора в исполнении талантливого пианиста Никиты Галактионова и Московского симфонического оркестра «Новая классика» под руководством дирижёра Андрея Огиевского.
Консерватория им. Чайковского — это не просто место, а историческая площадка, где звучат шедевры мировой музыкальной культуры. Зал, известный своей великолепной акустикой и атмосферой, станет идеальным пространством для погружения в мир музыки Фридерика Шопена. Здесь каждый звук обретает особое значение, а каждая нота наполняет зал гармонией и красотой.
Никита Галактионов, признанный мастер фортепиано, исполнит для вас избранные произведения Шопена, которые раскроют всю глубину и эмоциональную насыщенность его творчества. В сопровождении Московского симфонического оркестра «Новая классика» под управлением Андрея Огиевского музыка обретет новое звучание и подарит вам незабываемые впечатления.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня. Поспешите забронировать лучшие места и насладиться вечером в компании великих произведений. Купить билеты на нашем сайте — это просто и удобно. Мы ждём вас в Консерватории им. Чайковского на концерте «Наедине с Шопеном».
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал