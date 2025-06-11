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Билеты на концерт «Наедине с Шопеном» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
11 июн. 19:00
ср, 11 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки — концерт «Наедине с Шопеном», который состоится в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского. Это уникальная возможность насладиться произведениями великого композитора в исполнении талантливого пианиста Никиты Галактионова и Московского симфонического оркестра «Новая классика» под руководством дирижёра Андрея Огиевского.

Консерватория им. Чайковского — это не просто место, а историческая площадка, где звучат шедевры мировой музыкальной культуры. Зал, известный своей великолепной акустикой и атмосферой, станет идеальным пространством для погружения в мир музыки Фридерика Шопена. Здесь каждый звук обретает особое значение, а каждая нота наполняет зал гармонией и красотой.

Никита Галактионов, признанный мастер фортепиано, исполнит для вас избранные произведения Шопена, которые раскроют всю глубину и эмоциональную насыщенность его творчества. В сопровождении Московского симфонического оркестра «Новая классика» под управлением Андрея Огиевского музыка обретет новое звучание и подарит вам незабываемые впечатления.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня. Поспешите забронировать лучшие места и насладиться вечером в компании великих произведений. Купить билеты на нашем сайте — это просто и удобно. Мы ждём вас в Консерватории им. Чайковского на концерте «Наедине с Шопеном».

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал