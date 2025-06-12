Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на вокальный концерт фестиваля «Рожденные Россией» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоХор12+
12 июн. 14:00
чт, 12 июн, 14:00Заполнить заявку

Оставить заявку

Имя
Телефон
Почта
Комментарий

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Вокальный концерт фестиваля «Рожденные Россией» в Консерватории им. Чайковского – это событие, которое привлекает внимание любителей классической музыки и вокального искусства. Фестиваль, посвященный выдающимся российским исполнителям и композиторам, предлагает уникальную возможность насладиться произведениями, которые стали неотъемлемой частью музыкального наследия России.

Концерт пройдет в одном из самых престижных музыкальных учреждений страны – Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Это место с богатой историей, где выступали легендарные музыканты и дирижеры со всего мира. Зал консерватории известен своей великолепной акустикой и атмосферой, создающей идеальные условия для полного погружения в мир музыки.

В программе концерта – произведения классических и современных российских композиторов в исполнении талантливых вокалистов. Участники фестиваля представят разнообразные жанры и стили, от оперных арий до камерных произведений. Это мероприятие станет настоящим праздником для всех ценителей вокального искусства.

Чтобы стать частью этого культурного события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Удобный интерфейс и простая система покупки позволят вам быстро выбрать лучшие места в зале. Не упустите шанс посетить Вокальный концерт фестиваля «Рожденные Россией» и насладиться выдающимися музыкальными произведениями в исполнении профессиональных артистов. Купить билеты на нашем сайте – это ваш первый шаг к незабываемым впечатлениям от живого исполнения шедевров российской вокальной музыки.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал