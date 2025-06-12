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Билеты на концерт «Шостакович. Свиридов. Хачатурян» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
12 июн. 19:00
чт, 12 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на концерт «Шостакович. Свиридов. Хачатурян», который состоится в знаменитой Консерватории им. Чайковского. Это уникальная возможность насладиться произведениями выдающихся композиторов XX века в исполнении талантливых музыкантов.

Консерватория им. Чайковского, основанная в 1866 году, является одним из ведущих музыкальных учреждений России и мира. Зал консерватории славится своей великолепной акустикой и атмосферой, что делает каждое музыкальное событие здесь по-настоящему особенным.

В программе концерта прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова и Арама Хачатуряна — композиторов, чьи работы оставили неизгладимый след в истории мировой музыки. Их произведения известны своей глубиной, эмоциональностью и мастерством композиции.

Для тех, кто ценит качественную музыку и стремится прикоснуться к культурному наследию, этот концерт станет незабываемым событием. Не упустите шанс окунуться в мир классической музыки и насладиться живым исполнением шедевров.

Вы можете купить билеты на нашем сайте, чтобы обеспечить себе место на этом замечательном мероприятии. Билеты доступны в различных категориях, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для вас.

Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о концерте и купить билеты на нашем сайте заранее. Подарите себе вечер гармонии и вдохновения в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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вс, 19:00
июля

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пн, 19:00
сентября

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