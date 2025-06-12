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О мероприятии
Приглашаем вас на концерт «Шостакович. Свиридов. Хачатурян», который состоится в знаменитой Консерватории им. Чайковского. Это уникальная возможность насладиться произведениями выдающихся композиторов XX века в исполнении талантливых музыкантов.
Консерватория им. Чайковского, основанная в 1866 году, является одним из ведущих музыкальных учреждений России и мира. Зал консерватории славится своей великолепной акустикой и атмосферой, что делает каждое музыкальное событие здесь по-настоящему особенным.
В программе концерта прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова и Арама Хачатуряна — композиторов, чьи работы оставили неизгладимый след в истории мировой музыки. Их произведения известны своей глубиной, эмоциональностью и мастерством композиции.
Для тех, кто ценит качественную музыку и стремится прикоснуться к культурному наследию, этот концерт станет незабываемым событием. Не упустите шанс окунуться в мир классической музыки и насладиться живым исполнением шедевров.
Вы можете купить билеты на нашем сайте, чтобы обеспечить себе место на этом замечательном мероприятии. Билеты доступны в различных категориях, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для вас.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал