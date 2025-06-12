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О мероприятии
Концерт «Пою тебе, Россия» приглашает ценителей классической музыки в легендарную Консерваторию им. Чайковского, чтобы насладиться великолепным выступлением. Заслуженная артистка России Марина Шутова, известная своим глубоким и выразительным меццо-сопрано, исполнит программу, посвященную красоте и величию России. Её мастерство неоднократно отмечено на международной арене, включая престижный конкурс имени Марии Каллас.
Аккомпанировать Марине Шутовой будет талантливая пианистка Наталья Рахманина. Их творческий дуэт обещает создать атмосферу, наполненную искренними эмоциями и музыкальной гармонией. Концерт пройдет в одном из самых знаковых мест Москвы — Консерватории им. Чайковского, которая славится своей историей и акустикой мирового уровня. Это идеальная площадка для проведения мероприятий подобного масштаба.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера и насладиться живым исполнением шедевров русской вокальной музыки. Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас, чтобы обеспечить себе место на этом замечательном событии. Спешите приобрести билеты на нашем сайте и подарите себе и своим близким вечер истинного музыкального наслаждения в окружении уникальной архитектуры и атмосферы Консерватории им. Чайковского.
Посетив концерт «Пою тебе, Россия», вы прикоснетесь к богатому культурному наследию нашей страны через призму музыки в исполнении выдающихся артистов современности.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал