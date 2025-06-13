Оставить заявку
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Концерт «Моцарт-гала» в Консерватории им. Чайковского обещает стать значимым событием для всех ценителей классической музыки. В этот вечер на сцене выступят выдающиеся музыканты, чье мастерство завораживает и вдохновляет. Заслуженная артистка России Галина Бойко (сопрано) порадует слушателей своим проникновенным исполнением, а виртуозная игра Софии Федотовой (скрипка) добавит ярких красок в музыкальную палитру вечера. Василий Сальников, солист Московской филармонии, продемонстрирует свое искусство игры на фортепиано, создавая атмосферу волшебства и гармонии.
Мероприятие пройдет в знаменитой Консерватории им. Чайковского — одном из самых престижных музыкальных учреждений Москвы. Зал славится своей великолепной акустикой и исторической значимостью, что делает его идеальным местом для проведения концертов такого уровня. Камерный оркестр дополнит программу вечера, исполнив произведения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
Чтобы не упустить возможность насладиться этим музыкальным событием, рекомендуем купить билеты на нашем сайте заранее. Это позволит вам выбрать лучшие места и обеспечить себе незабываемый вечер в окружении прекрасной музыки. Не упустите шанс стать частью этого замечательного события — купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас.
Погрузитесь в мир классической музыки и ощутите всю глубину и красоту произведений Моцарта в исполнении талантливых музыкантов на сцене Консерватории им. Чайковского.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал