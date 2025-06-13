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О мероприятии
Концерт военного института, посвященный 80-летию Великой Победы, пройдет в одном из самых престижных музыкальных залов страны — Консерватории им. Чайковского. Это мероприятие станет значимым событием, объединяющим память о героическом прошлом и искусство, которое вдохновляет и объединяет поколения.
Консерватория им. Чайковского славится своей историей и уникальной акустикой, что делает каждое выступление здесь особенным. Зал, известный своими великолепными интерьерами и атмосферой, располагает к глубокому погружению в мир музыки. Здесь выступали выдающиеся музыканты со всего мира, и теперь у вас есть возможность стать частью этой традиции.
В программе концерта — произведения, которые отразят дух времени и передадут уважение к подвигу наших предков. Музыканты военного института известны своим профессионализмом и глубокой эмоциональной отдачей, что обещает незабываемые впечатления для каждого зрителя.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал