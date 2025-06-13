Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на концерт военного института «К 80-летию Великой Победы» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
13 июн. 19:00
пт, 13 июн, 19:00Заполнить заявку

Оставить заявку

Имя
Телефон
Почта
Комментарий

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт военного института, посвященный 80-летию Великой Победы, пройдет в одном из самых престижных музыкальных залов страны — Консерватории им. Чайковского. Это мероприятие станет значимым событием, объединяющим память о героическом прошлом и искусство, которое вдохновляет и объединяет поколения.

Консерватория им. Чайковского славится своей историей и уникальной акустикой, что делает каждое выступление здесь особенным. Зал, известный своими великолепными интерьерами и атмосферой, располагает к глубокому погружению в мир музыки. Здесь выступали выдающиеся музыканты со всего мира, и теперь у вас есть возможность стать частью этой традиции.

В программе концерта — произведения, которые отразят дух времени и передадут уважение к подвигу наших предков. Музыканты военного института известны своим профессионализмом и глубокой эмоциональной отдачей, что обещает незабываемые впечатления для каждого зрителя.

Не упустите шанс прикоснуться к истории через музыку. Купить билеты на нашем сайте — это ваш первый шаг к встрече с прекрасным. Заблаговременное приобретение билетов позволит вам выбрать лучшие места в зале и насладиться концертом в полной мере.

Погрузитесь в атмосферу памяти и гордости за наше прошлое вместе с нами. Купить билеты на нашем сайте легко и удобно — сделайте это прямо сейчас, чтобы не пропустить одно из главных событий года в Консерватории им. Чайковского.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал