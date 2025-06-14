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О мероприятии
Приглашаем вас на концерт Виктора Спорышева «Музыкальные портреты», который состоится в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и ценителей вокального искусства.
Виктор Спорышев, обладающий глубоким и выразительным басом, представит уникальную программу, которая позволит слушателям погрузиться в мир музыкальных образов и настроений. В сопровождении талантливой пианистки Елизаветы Дмитриевой, он исполнит произведения, которые раскрывают многогранность человеческих эмоций и переживаний.
Консерватория им. Чайковского, расположенная в сердце Москвы, является одним из самых престижных музыкальных учреждений России. Ее залы славятся великолепной акустикой и атмосферой, способствующей полному погружению в музыку. Здесь выступали многие выдающиеся музыканты мира, и теперь у вас есть возможность присоединиться к их числу зрителей.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера. Купить билеты на нашем сайте вы можете уже сейчас. Это удобный способ обеспечить себе место на концерте и насладиться искусством Виктора Спорышева в живом исполнении.
Поторопитесь купить билеты на нашем сайте, чтобы не пропустить это значимое событие в мире классической музыки. Мы ждем вас в Консерватории им. Чайковского на концерте «Музыкальные портреты».
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал