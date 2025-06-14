Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на концерт Виктора Спорышева «Музыкальные портреты» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоВокал6+
14 июн. 19:00
сб, 14 июн, 19:00Заполнить заявку

Оставить заявку

Имя
Телефон
Почта
Комментарий

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на концерт Виктора Спорышева «Музыкальные портреты», который состоится в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и ценителей вокального искусства.

Виктор Спорышев, обладающий глубоким и выразительным басом, представит уникальную программу, которая позволит слушателям погрузиться в мир музыкальных образов и настроений. В сопровождении талантливой пианистки Елизаветы Дмитриевой, он исполнит произведения, которые раскрывают многогранность человеческих эмоций и переживаний.

Консерватория им. Чайковского, расположенная в сердце Москвы, является одним из самых престижных музыкальных учреждений России. Ее залы славятся великолепной акустикой и атмосферой, способствующей полному погружению в музыку. Здесь выступали многие выдающиеся музыканты мира, и теперь у вас есть возможность присоединиться к их числу зрителей.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера. Купить билеты на нашем сайте вы можете уже сейчас. Это удобный способ обеспечить себе место на концерте и насладиться искусством Виктора Спорышева в живом исполнении.

Поторопитесь купить билеты на нашем сайте, чтобы не пропустить это значимое событие в мире классической музыки. Мы ждем вас в Консерватории им. Чайковского на концерте «Музыкальные портреты».

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал