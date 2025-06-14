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О мероприятии
II Международный конкурс имени С.В. Рахманинова в Консерватории имени Чайковского — это престижное музыкальное событие, которое привлекает талантливых исполнителей со всего мира. Конкурс проходит в исторических стенах Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, известной своими акустическими залами и богатой музыкальной традицией.
Участники конкурса соревнуются в различных номинациях, демонстрируя мастерство исполнения произведений великого композитора. Жюри, состоящее из признанных музыкантов и педагогов, оценивает выступления конкурсантов, обеспечивая высокий уровень профессионализма и объективности.
Посещение конкурса предоставляет уникальную возможность насладиться живым исполнением шедевров классической музыки в исполнении молодых дарований. Консерватория имени Чайковского славится своим Большим залом, который станет основной площадкой для проведения мероприятия. Этот зал известен своей великолепной акустикой и атмосферой, способствующей полному погружению в мир музыки.
Для тех, кто хочет стать свидетелем этого музыкального праздника, мы предлагаем купить билеты на нашем сайте. Это позволит вам не только выбрать лучшие места, но и заранее планировать свое посещение. Не упустите шанс прикоснуться к великому наследию Рахманинова и поддержать молодых музыкантов на их пути к успеху. Купить билеты на нашем сайте — это простой и удобный способ обеспечить себе место на этом значимом событии в мире классической музыки.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал