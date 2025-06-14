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Билеты на II Международный конкурс им. С.В. Рахманинова в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр6+
14 июн. 19:00
сб, 14 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

II Международный конкурс имени С.В. Рахманинова в Консерватории имени Чайковского — это престижное музыкальное событие, которое привлекает талантливых исполнителей со всего мира. Конкурс проходит в исторических стенах Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, известной своими акустическими залами и богатой музыкальной традицией.

Участники конкурса соревнуются в различных номинациях, демонстрируя мастерство исполнения произведений великого композитора. Жюри, состоящее из признанных музыкантов и педагогов, оценивает выступления конкурсантов, обеспечивая высокий уровень профессионализма и объективности.

Посещение конкурса предоставляет уникальную возможность насладиться живым исполнением шедевров классической музыки в исполнении молодых дарований. Консерватория имени Чайковского славится своим Большим залом, который станет основной площадкой для проведения мероприятия. Этот зал известен своей великолепной акустикой и атмосферой, способствующей полному погружению в мир музыки.

Для тех, кто хочет стать свидетелем этого музыкального праздника, мы предлагаем купить билеты на нашем сайте. Это позволит вам не только выбрать лучшие места, но и заранее планировать свое посещение. Не упустите шанс прикоснуться к великому наследию Рахманинова и поддержать молодых музыкантов на их пути к успеху. Купить билеты на нашем сайте — это простой и удобный способ обеспечить себе место на этом значимом событии в мире классической музыки.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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Памяти А.Н. Селезнева

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