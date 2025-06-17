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О мероприятии
II Международный конкурс имени С.В. Рахманинова приглашает ценителей классической музыки на прослушивание I тура в номинации фортепиано. Это престижное событие состоится в стенах знаменитой Консерватории имени П.И. Чайковского, расположенной в центре Москвы. Консерватория славится своей историей и великолепной акустикой, что делает её идеальной площадкой для проведения такого значимого музыкального мероприятия.
Конкурс имени С.В. Рахманинова — это не только дань уважения великому композитору, но и возможность для молодых талантов продемонстрировать своё мастерство на международной арене. Участники из разных стран мира соберутся, чтобы побороться за признание жюри и зрителей, исполняя произведения классического репертуара.
Посещение конкурса станет незабываемым опытом для всех любителей фортепианной музыки. Вы сможете насладиться виртуозными выступлениями конкурсантов и ощутить атмосферу творчества и вдохновения. Чтобы стать частью этого события, рекомендуем купить билеты на нашем сайте заранее.
Не упустите шанс услышать будущих звёзд классической сцены в легендарной Консерватории имени Чайковского. Купить билеты на нашем сайте удобно и быстро — это ваш пропуск в мир высокой музыки и искусства. Поддержите молодых музыкантов своим присутствием и откройте для себя новые грани фортепианного искусства на конкурсе имени С.В. Рахманинова.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал