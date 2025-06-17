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Билеты на прослушивание I тура фортепиано II Международного конкурса им. С.В. Рахманинова в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
17 июн. 15:00
вт, 17 июн, 15:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

II Международный конкурс имени С.В. Рахманинова приглашает ценителей классической музыки на прослушивание I тура в номинации фортепиано. Это престижное событие состоится в стенах знаменитой Консерватории имени П.И. Чайковского, расположенной в центре Москвы. Консерватория славится своей историей и великолепной акустикой, что делает её идеальной площадкой для проведения такого значимого музыкального мероприятия.

Конкурс имени С.В. Рахманинова — это не только дань уважения великому композитору, но и возможность для молодых талантов продемонстрировать своё мастерство на международной арене. Участники из разных стран мира соберутся, чтобы побороться за признание жюри и зрителей, исполняя произведения классического репертуара.

Посещение конкурса станет незабываемым опытом для всех любителей фортепианной музыки. Вы сможете насладиться виртуозными выступлениями конкурсантов и ощутить атмосферу творчества и вдохновения. Чтобы стать частью этого события, рекомендуем купить билеты на нашем сайте заранее.

Не упустите шанс услышать будущих звёзд классической сцены в легендарной Консерватории имени Чайковского. Купить билеты на нашем сайте удобно и быстро — это ваш пропуск в мир высокой музыки и искусства. Поддержите молодых музыкантов своим присутствием и откройте для себя новые грани фортепианного искусства на конкурсе имени С.В. Рахманинова.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал