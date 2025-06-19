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О мероприятии
II Международный конкурс имени С.В. Рахманинова — это значимое событие в мире классической музыки, привлекающее талантливых пианистов со всего мира. В этом году прослушивание II тура, посвященное специальности фортепиано, пройдет в стенах легендарной Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Это историческое место, известное своей богатой музыкальной традицией и уникальной акустикой, станет идеальной площадкой для демонстрации мастерства участников.
Консерватория имени Чайковского — это не просто концертный зал; это символ культурного наследия России, где когда-то выступали великие композиторы и исполнители. Здесь каждый звук приобретает особое значение, а исполнение становится настоящим искусством.
Для всех ценителей классической музыки и поклонников таланта молодых пианистов предоставляется возможность стать частью этого незабываемого события. Чтобы насладиться виртуозными выступлениями участников конкурса, вы можете купить билеты на нашем сайте. Это позволит вам лично оценить уровень подготовки конкурсантов и насладиться атмосферой музыкального праздника.
Не упустите шанс стать свидетелем рождения новых звезд классической сцены. Посетите II тур конкурса имени С.В. Рахманинова и откройте для себя мир высококлассного исполнительства. Купить билеты на нашем сайте — это ваш шаг к встрече с прекрасным и вдохновляющим миром музыки.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал