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О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт пройдет в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по адресу: Большая Никитская ул., 13/6.
О концерте
В этом году II Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова порадует зрителей ярким событием. III тур первого этапа конкурса включает сольные выступления талантливых пианистов, которые уже завоевали сердца слушателей своими виртуозными исполнениями.
Концертный зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского — это место, где звучат легендарные имена российской музыки. Его акустика и атмосфера создают идеальные условия для восприятия музыкального искусства.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал