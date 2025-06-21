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Билеты на прослушивание III тура (1 этап) фортепиано II Международного конкурса им. С.В. Рахманинова в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
21 июн. 18:00
сб, 21 июн, 18:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место проведения

Концерт пройдет в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по адресу: Большая Никитская ул., 13/6.

О концерте

В этом году II Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова порадует зрителей ярким событием. III тур первого этапа конкурса включает сольные выступления талантливых пианистов, которые уже завоевали сердца слушателей своими виртуозными исполнениями.

Концертный зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского — это место, где звучат легендарные имена российской музыки. Его акустика и атмосфера создают идеальные условия для восприятия музыкального искусства.

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Цена билетов зависит от расположения места. Вы можете выбрать места вблизи сцены или более отдаленные. Точную стоимость и расположение мест можно узнать на нашем сайте.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

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пн, 19:00
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