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О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт «Чувствую всё, что обо мне думают» пройдет 13 июня в Москве. Место: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Большая Никитская ул., 13/6.
Про концерт и площадку
В этом году поклонники творчества Марины Цветаевой смогут окунуться в атмосферу ее поэзии и музыки. Заслуженная артистка России Анна Терехова исполнит роль великой русской поэтессы.
Режиссер Марина Перельман создала яркую программу, которая соединяет стихи Цветаевой с новой музыкой. Вместе с Анной Тереховой на сцене выступят Валерия Энгельс и Владислав Сыровацкий.
Концертный зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского — это место с богатой историей, где звучали голоса многих легендарных музыкантов.
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Цена билетов на концерт зависит от выбранного места. Вы можете выбрать места в первом ряду или более отдаленные позиции для другого ракурса просмотра.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал