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О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт «Три века русского трио» пройдет 14 июня в Москве. Место: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Большая Никитская ул., 13/6.
О концерте и площадке
Концерт «Три века русского трио» посвящен юбилеям великих композиторов. На сцене Московской консерватории прозвучат произведения трех эпох русской музыкальной истории. Трио имени М.Л. Таривердиева исполнит композиции П.И. Чайковского, Б. Чайковского и новую работу Ивана Соколова.
Иван Соколов, композитор и пианист, доцент Московской консерватории, будет также ведущим концерта.
Трио имени М.Л. Таривердиева — это команда талантливых музыкантов: Александр Широков (фортепиано), Анастасия Кускашёва (скрипка) и Екатерина Семенова (виолончель). Они покоряют сердца слушателей своим мастерством и страстью к музыке.
Стоимость билетов
Цена билетов на концерт зависит от выбранного места в зале. Вы можете выбрать места ближе к сцене или подальше. Подробности о стоимости и расположении мест смотрите на нашем сайте.
Как купить билеты онлайн
На нашем сайте вы можете легко приобрести билеты на концерт «Три века русского трио».
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
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