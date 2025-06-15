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Билеты на концерт «Камерная музыка XX века» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
15 июн. 19:00
вс, 15 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Погрузитесь в атмосферу вечера камерной музыки XX века в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского. Концерт станет настоящим праздником для ценителей классики, ведь он посвящен 130-летию со дня рождения великого композитора Пауля Хиндемита.

Консерватория им. Чайковского — это не просто концертная площадка, а историческое место, где музыка оживает и наполняет сердца слушателей вдохновением и эмоциями. В этот вечер сцена консерватории станет домом для талантливых музыкантов, которые исполнят произведения Хиндемита и Корнгольда.

На концерте вы услышите виртуозную игру пианистов Хадижа Исрапил, Фарук Калайджи, Михаила Турпанова и Даниила Цветкова. Их мастерство в сочетании с выразительным звуком саксофона Георгия Бегларяна, скрипки Георгия Ибатулина, фагота Максимилиана Катенина и контрабаса Марии Магиевой создаст неповторимую атмосферу музыкального вечера.

Особое внимание заслуживает Квартет имени В. Берлинского в составе Денниса Гасанова, Фёдора Калашникова, Павла Романенко и Михаила Калашникова. Их исполнение квинтета Эриха Вольфганга Корнгольда обещает стать одним из ярких моментов программы.

Не упустите возможность окунуться в мир камерной музыки XX века и насладиться шедеврами Хиндемита: сонатами для саксофона, фагота, скрипки и контрабаса с фортепиано. Эти произведения откроют для вас новые грани музыкального искусства.

Купить билеты на нашем сайте — это ваш шанс стать частью этого уникального события. Поторопитесь приобрести билеты на нашем сайте и подарите себе вечер полного музыкального наслаждения в окружении истории и искусства!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал