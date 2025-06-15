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О мероприятии
Погрузитесь в атмосферу вечера камерной музыки XX века в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского. Концерт станет настоящим праздником для ценителей классики, ведь он посвящен 130-летию со дня рождения великого композитора Пауля Хиндемита.
Консерватория им. Чайковского — это не просто концертная площадка, а историческое место, где музыка оживает и наполняет сердца слушателей вдохновением и эмоциями. В этот вечер сцена консерватории станет домом для талантливых музыкантов, которые исполнят произведения Хиндемита и Корнгольда.
На концерте вы услышите виртуозную игру пианистов Хадижа Исрапил, Фарук Калайджи, Михаила Турпанова и Даниила Цветкова. Их мастерство в сочетании с выразительным звуком саксофона Георгия Бегларяна, скрипки Георгия Ибатулина, фагота Максимилиана Катенина и контрабаса Марии Магиевой создаст неповторимую атмосферу музыкального вечера.
Особое внимание заслуживает Квартет имени В. Берлинского в составе Денниса Гасанова, Фёдора Калашникова, Павла Романенко и Михаила Калашникова. Их исполнение квинтета Эриха Вольфганга Корнгольда обещает стать одним из ярких моментов программы.
Не упустите возможность окунуться в мир камерной музыки XX века и насладиться шедеврами Хиндемита: сонатами для саксофона, фагота, скрипки и контрабаса с фортепиано. Эти произведения откроют для вас новые грани музыкального искусства.
Купить билеты на нашем сайте — это ваш шанс стать частью этого уникального события. Поторопитесь приобрести билеты на нашем сайте и подарите себе вечер полного музыкального наслаждения в окружении истории и искусства!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал