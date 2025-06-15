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О мероприятии
Погрузитесь в магию классической музыки на концерте Евгения Максимова «Шедевры венских классиков». Мероприятие пройдет в знаменитой Консерватории имени Чайковского. Это уникальная возможность насладиться произведениями великих композиторов в исполнении мастера своего дела.
Евгений Иванович Максимов — выдающийся пианист, лауреат международных конкурсов и доктор искусствоведения. Родившийся в Иркутске в 1969 году, он прошел путь от талантливого юноши до признанного маэстро. Сегодня Евгений Максимов занимает должность доцента межфакультетской кафедры фортепиано Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и продолжает вдохновлять публику по всему миру.
В программе вечера прозвучат произведения К. Ф. Э. Баха, Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена — композиторов, чьи имена навсегда вписаны в историю мировой музыки. Эти шедевры венских классиков раскроются перед вами в новом свете благодаря виртуозному исполнению на органе, клавесине и фортепиано.
Концерт пройдет в стенах Консерватории имени Чайковского, которая сама по себе является символом музыкального искусства России и местом притяжения для всех ценителей классической музыки. Зал консерватории славится своей акустикой, что позволяет каждому звуку проникать прямо в сердце слушателя.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал