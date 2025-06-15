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Билеты на концерт Евгения Максимова «Шедевры венских классиков» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
15 июн. 19:00
вс, 15 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Погрузитесь в магию классической музыки на концерте Евгения Максимова «Шедевры венских классиков». Мероприятие пройдет в знаменитой Консерватории имени Чайковского. Это уникальная возможность насладиться произведениями великих композиторов в исполнении мастера своего дела.

Евгений Иванович Максимов — выдающийся пианист, лауреат международных конкурсов и доктор искусствоведения. Родившийся в Иркутске в 1969 году, он прошел путь от талантливого юноши до признанного маэстро. Сегодня Евгений Максимов занимает должность доцента межфакультетской кафедры фортепиано Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и продолжает вдохновлять публику по всему миру.

В программе вечера прозвучат произведения К. Ф. Э. Баха, Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена — композиторов, чьи имена навсегда вписаны в историю мировой музыки. Эти шедевры венских классиков раскроются перед вами в новом свете благодаря виртуозному исполнению на органе, клавесине и фортепиано.

Концерт пройдет в стенах Консерватории имени Чайковского, которая сама по себе является символом музыкального искусства России и местом притяжения для всех ценителей классической музыки. Зал консерватории славится своей акустикой, что позволяет каждому звуку проникать прямо в сердце слушателя.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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