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О мероприятии
Погрузитесь в магию живого исполнения на концерте студентов Факультета исторического и современного исполнительского искусства (ФИСИИ) в легендарной Консерватории имени Чайковского. Это редкий шанс погрузиться в мир классической музыки и оценить мастерство студентов и ассистентов-стажёров. Их выступления уже покоряют сердца слушателей.
Консерватория имени Чайковского — это не просто концертный зал, а настоящая музыкальная святыня. Здесь царит особая атмосфера, где каждая нота обретает новое звучание. Исторические стены этого здания помнят выступления великих мастеров, и теперь молодые дарования готовы продолжить эту славную традицию.
На концерте прозвучат произведения как классических композиторов, так и современные интерпретации. Студенты ФИСИИ продемонстрируют своё мастерство, виртуозно исполняя сложнейшие музыкальные произведения. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей музыки.
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Посещение концерта в Консерватории имени Чайковского — это не только возможность услышать будущих звёзд мировой сцены, но и прекрасный способ провести время в окружении прекрасной музыки. Не откладывайте на потом: купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас.
Подарите себе и своим близким вечер истинного наслаждения искусством.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал