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О мероприятии
Концерт «Мгновенья музыки прекрасной!» обещает стать настоящим праздником для всех ценителей классической музыки. Это уникальное событие состоится в стенах легендарной Консерватории имени Чайковского, которая славится своей богатой историей и акустикой мирового уровня. На сцене соберутся выдающиеся исполнители, чьи имена уже давно стали синонимами мастерства и таланта.
Вас ожидает встреча с Заслуженными артистами России Игорем Котляревским и Михаилом Никешичевым, чьё виртуозное исполнение на фортепиано никого не оставит равнодушным. Вместе с ними выступят Светлана Бондаренко, Наталья Белькова, а также Виталий Егоров, Андрей Скрипкин и Александр Широков, создавая неповторимую атмосферу музыкального совершенства.
Особое внимание привлекают вокальные выступления: Заслуженная артистка России Алиса Гицба из театра «Геликон опера», солистка Большого театра Екатерина Семёнова и приглашённая солистка Анна Юркус обещают подарить публике незабываемые мгновения. Их голоса в сочетании с аккомпанементом от солистов Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Анастасии Кускашёвой (скрипка) и Екатерины Семёновой (виолончель) создадут гармонию, способную тронуть сердце каждого слушателя.
Не упустите шанс прикоснуться к миру высокой музыки — купить билеты на нашем сайте и стать частью этого волшебного вечера. Консерватория имени Чайковского ждёт вас на концерт «Мгновенья музыки прекрасной!», который обещает стать одним из самых ярких событий сезона. Поспешите купить билеты на нашем сайте и подарите себе и своим близким вечер вдохновения и красоты!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал