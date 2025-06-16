Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на концерт «Мгновенья музыки прекрасной!» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
16 июн. 19:00
пн, 16 июн, 19:00Заполнить заявку

Оставить заявку

Имя
Телефон
Почта
Комментарий

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Мгновенья музыки прекрасной!» обещает стать настоящим праздником для всех ценителей классической музыки. Это уникальное событие состоится в стенах легендарной Консерватории имени Чайковского, которая славится своей богатой историей и акустикой мирового уровня. На сцене соберутся выдающиеся исполнители, чьи имена уже давно стали синонимами мастерства и таланта.

Вас ожидает встреча с Заслуженными артистами России Игорем Котляревским и Михаилом Никешичевым, чьё виртуозное исполнение на фортепиано никого не оставит равнодушным. Вместе с ними выступят Светлана Бондаренко, Наталья Белькова, а также Виталий Егоров, Андрей Скрипкин и Александр Широков, создавая неповторимую атмосферу музыкального совершенства.

Особое внимание привлекают вокальные выступления: Заслуженная артистка России Алиса Гицба из театра «Геликон опера», солистка Большого театра Екатерина Семёнова и приглашённая солистка Анна Юркус обещают подарить публике незабываемые мгновения. Их голоса в сочетании с аккомпанементом от солистов Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Анастасии Кускашёвой (скрипка) и Екатерины Семёновой (виолончель) создадут гармонию, способную тронуть сердце каждого слушателя.

Не упустите шанс прикоснуться к миру высокой музыки — купить билеты на нашем сайте и стать частью этого волшебного вечера. Консерватория имени Чайковского ждёт вас на концерт «Мгновенья музыки прекрасной!», который обещает стать одним из самых ярких событий сезона. Поспешите купить билеты на нашем сайте и подарите себе и своим близким вечер вдохновения и красоты!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал