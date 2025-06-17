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О мероприятии
Погрузитесь в мир современной классической музыки на концерте «Виолончель XXI века», который пройдет в легендарной Консерватории имени Чайковского. Это событие станет настоящим праздником для ценителей музыкального искусства и подарит вам возможность насладиться уникальными произведениями, исполненными выдающимися музыкантами нашего времени.
Концерт посвящен 55-летию выдающегося виолончелиста Дмитрия Чеглакова, солиста Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». В программе прозвучат произведения современных композиторов, включая мировые премьеры. Среди них — трепетный «Триптих» Николая Корндорфа и захватывающее «Duettare» Виктора Узура на тему Pink Floyd. Вас ждет встреча с инновационными композициями Ираиды Юсуповой и Анжелики Комиссаренко, которые посвятили свои произведения самому Дмитрию Чеглакову.
На сцене выступят также Петр Кондрашин, солист Симфонического оркестра ГАБТа, пианисты Даниил Копылов и Анжелика Комиссаренко, а также ансамбль солистов «Студия новой музыки» под руководством заслуженного деятеля искусств Р. Башкортостан Азамата Хасаншина.
Консерватория имени Чайковского — это не просто концертная площадка, это сердце музыкальной культуры России. Ее залы славятся великолепной акустикой и атмосферой вдохновения, что делает каждое выступление здесь поистине незабываемым.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал