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Билеты на концерт «Виолончель XXI века» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
17 июн. 19:00
вт, 17 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Погрузитесь в мир современной классической музыки на концерте «Виолончель XXI века», который пройдет в легендарной Консерватории имени Чайковского. Это событие станет настоящим праздником для ценителей музыкального искусства и подарит вам возможность насладиться уникальными произведениями, исполненными выдающимися музыкантами нашего времени.

Концерт посвящен 55-летию выдающегося виолончелиста Дмитрия Чеглакова, солиста Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». В программе прозвучат произведения современных композиторов, включая мировые премьеры. Среди них — трепетный «Триптих» Николая Корндорфа и захватывающее «Duettare» Виктора Узура на тему Pink Floyd. Вас ждет встреча с инновационными композициями Ираиды Юсуповой и Анжелики Комиссаренко, которые посвятили свои произведения самому Дмитрию Чеглакову.

На сцене выступят также Петр Кондрашин, солист Симфонического оркестра ГАБТа, пианисты Даниил Копылов и Анжелика Комиссаренко, а также ансамбль солистов «Студия новой музыки» под руководством заслуженного деятеля искусств Р. Башкортостан Азамата Хасаншина.

Консерватория имени Чайковского — это не просто концертная площадка, это сердце музыкальной культуры России. Ее залы славятся великолепной акустикой и атмосферой вдохновения, что делает каждое выступление здесь поистине незабываемым.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал