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Билеты на концерт «Солдат, чёрт и вальс» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
18 июн. 19:00
ср, 18 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Вас ждет незабываемый вечер в стенах легендарной Консерватории имени Чайковского, где состоится концерт «Солдат, чёрт и вальс». Это мероприятие обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех ценителей классической музыки. В этот вечер на сцене выступят выдающиеся артисты, каждый из которых привнесет свою уникальную атмосферу в программу.

Концерт пройдет в Большом зале Консерватории — одном из самых престижных мест Москвы, известном своей великолепной акустикой и богатой историей. Здесь звучали произведения великих композиторов, и теперь у вас есть возможность стать частью этой традиции.

В программе концерта — шедевры мировой классики. Варвара Кутузова исполнит на фортепиано произведения Александра Скрябина, включая его знаменитое «Вроде вальса». Камерный оркестр «Фаэтон» под руководством Петра Яновского представит произведения Мориса Равеля: «Благородные и сентиментальные вальсы» и переложение для фортепиано хореографической поэмы «Вальс».

Особым украшением вечера станет исполнение «Истории солдата» Игоря Стравинского. Это захватывающее произведение, сочетающее музыку, театральное действие и танец, будет представлено заслуженным артистом России Владимиром Жуковым вместе с камерным оркестром «Фаэтон». Ведущая концерта Марианна Гриневская поможет погрузиться в атмосферу сказочного мира Стравинского.

Не упустите возможность окунуться в мир классической музыки и насладиться выступлениями талантливых артистов. Купить билеты на нашем сайте можно прямо сейчас — не откладывайте на потом! Этот концерт станет ярким событием лета, которое вы запомните надолго. Купить билеты на нашем сайте — это просто и удобно. Присоединяйтесь к числу счастливчиков, которые смогут услышать живую музыку в исполнении мастеров своего дела.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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