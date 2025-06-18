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О мероприятии
Вас ждет незабываемый вечер в стенах легендарной Консерватории имени Чайковского, где состоится концерт «Солдат, чёрт и вальс». Это мероприятие обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех ценителей классической музыки. В этот вечер на сцене выступят выдающиеся артисты, каждый из которых привнесет свою уникальную атмосферу в программу.
Концерт пройдет в Большом зале Консерватории — одном из самых престижных мест Москвы, известном своей великолепной акустикой и богатой историей. Здесь звучали произведения великих композиторов, и теперь у вас есть возможность стать частью этой традиции.
В программе концерта — шедевры мировой классики. Варвара Кутузова исполнит на фортепиано произведения Александра Скрябина, включая его знаменитое «Вроде вальса». Камерный оркестр «Фаэтон» под руководством Петра Яновского представит произведения Мориса Равеля: «Благородные и сентиментальные вальсы» и переложение для фортепиано хореографической поэмы «Вальс».
Особым украшением вечера станет исполнение «Истории солдата» Игоря Стравинского. Это захватывающее произведение, сочетающее музыку, театральное действие и танец, будет представлено заслуженным артистом России Владимиром Жуковым вместе с камерным оркестром «Фаэтон». Ведущая концерта Марианна Гриневская поможет погрузиться в атмосферу сказочного мира Стравинского.
Не упустите возможность окунуться в мир классической музыки и насладиться выступлениями талантливых артистов. Купить билеты на нашем сайте можно прямо сейчас — не откладывайте на потом! Этот концерт станет ярким событием лета, которое вы запомните надолго. Купить билеты на нашем сайте — это просто и удобно. Присоединяйтесь к числу счастливчиков, которые смогут услышать живую музыку в исполнении мастеров своего дела.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал