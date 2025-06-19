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Билеты на концерт Александра Загоринского, Ольги Приз в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
19 июн. 19:00
чт, 19 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Погрузитесь в мир классической музыки на концерте, который обещает стать настоящим событием в культурной жизни Москвы. В стенах легендарной Консерватории имени Чайковского состоится выступление выдающихся музыкантов: Александра Загоринского и Ольги Приз. Этот дуэт виртуозов подарит вам незабываемый вечер, наполненный музыкальными шедеврами.

Александр Загоринский, известный своими глубокими интерпретациями и мастерством игры на виолончели, в сочетании с блестящей пианисткой Ольгой Приз, создадут магическую атмосферу вечера. Их совместное исполнение произведений великих композиторов Л. ван Бетховена, В. Дашкевича, К. Дебюсси, М. Петухова и транскрипций И. Стравинского — Г. Пятигорского обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки.

Консерватория имени Чайковского — это не просто концертный зал; это место, где оживают звуки прошлого и рождаются новые музыкальные легенды. Ее стены хранят память о выступлениях величайших музыкантов мира, и именно здесь вы сможете насладиться искусством Загоринского и Приз.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Купить билеты на нашем сайте — это ваш шанс окунуться в мир высокого искусства и насладиться живым звучанием шедевров мировой классики в исполнении признанных мастеров.

Посещение концерта в Консерватории имени Чайковского — это не просто вечер музыки, это встреча с историей и культурой в самом сердце Москвы. Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления — купить билеты на нашем сайте легко и удобно.

Приготовьтесь к волшебному путешествию по страницам музыкальной истории вместе с Александром Загоринским и Ольгой Приз. Этот концерт обещает стать одним из самых ярких событий сезона!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал