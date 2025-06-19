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О мероприятии
Погрузитесь в мир классической музыки на концерте, который обещает стать настоящим событием в культурной жизни Москвы. В стенах легендарной Консерватории имени Чайковского состоится выступление выдающихся музыкантов: Александра Загоринского и Ольги Приз. Этот дуэт виртуозов подарит вам незабываемый вечер, наполненный музыкальными шедеврами.
Александр Загоринский, известный своими глубокими интерпретациями и мастерством игры на виолончели, в сочетании с блестящей пианисткой Ольгой Приз, создадут магическую атмосферу вечера. Их совместное исполнение произведений великих композиторов Л. ван Бетховена, В. Дашкевича, К. Дебюсси, М. Петухова и транскрипций И. Стравинского — Г. Пятигорского обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки.
Консерватория имени Чайковского — это не просто концертный зал; это место, где оживают звуки прошлого и рождаются новые музыкальные легенды. Ее стены хранят память о выступлениях величайших музыкантов мира, и именно здесь вы сможете насладиться искусством Загоринского и Приз.
Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Купить билеты на нашем сайте — это ваш шанс окунуться в мир высокого искусства и насладиться живым звучанием шедевров мировой классики в исполнении признанных мастеров.
Посещение концерта в Консерватории имени Чайковского — это не просто вечер музыки, это встреча с историей и культурой в самом сердце Москвы. Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления — купить билеты на нашем сайте легко и удобно.
Приготовьтесь к волшебному путешествию по страницам музыкальной истории вместе с Александром Загоринским и Ольгой Приз. Этот концерт обещает стать одним из самых ярких событий сезона!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал