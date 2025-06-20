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О мероприятии
Погрузитесь в мир музыки на концерте «Не постучавшись» в стенах легендарной Консерватории имени Чайковского. Это мероприятие является частью XXIII Международного музыкального фестиваля «Вселенная звука» и обещает стать настоящим праздником для ценителей иранской классической музыки.
Концерт «Не постучавшись» объединит на одной сцене выдающихся музыкантов из Ирана, которые представят богатство и глубину своей музыкальной традиции. В программе выступления вы услышите Хосейна Нуршарга, мастера иранского классического аваза, чьё исполнение завораживает своей эмоциональностью и выразительностью. Азадэ Амири продемонстрирует виртуозное владение таром, а Тохид Вахид погрузит вас в мелодии каманче. Хомаюн Арамфар за фортепиано добавит гармонии, Саид Карами на кларнете внесет особую атмосферу, а Милад Горейши на ударных придаст ритм и динамику всему выступлению.
Консерватория имени Чайковского — это не просто концертный зал; это храм музыки с богатой историей и великолепной акустикой. Здесь каждый звук обретает особую глубину и чистоту, создавая неповторимое впечатление у слушателей. Это место идеально подходит для того, чтобы насладиться живой музыкой в исполнении мастеров своего дела.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Купить билеты на нашем сайте — значит обеспечить себе место на концерте, который обещает быть полным эмоций и вдохновения. Погрузитесь в мир звуков, где каждая нота рассказывает свою историю. Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня — не откладывайте свой шанс прикоснуться к искусству!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал