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Билеты на концерт «Не постучавшись» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
20 июн. 19:00
пт, 20 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Погрузитесь в мир музыки на концерте «Не постучавшись» в стенах легендарной Консерватории имени Чайковского. Это мероприятие является частью XXIII Международного музыкального фестиваля «Вселенная звука» и обещает стать настоящим праздником для ценителей иранской классической музыки.

Концерт «Не постучавшись» объединит на одной сцене выдающихся музыкантов из Ирана, которые представят богатство и глубину своей музыкальной традиции. В программе выступления вы услышите Хосейна Нуршарга, мастера иранского классического аваза, чьё исполнение завораживает своей эмоциональностью и выразительностью. Азадэ Амири продемонстрирует виртуозное владение таром, а Тохид Вахид погрузит вас в мелодии каманче. Хомаюн Арамфар за фортепиано добавит гармонии, Саид Карами на кларнете внесет особую атмосферу, а Милад Горейши на ударных придаст ритм и динамику всему выступлению.

Консерватория имени Чайковского — это не просто концертный зал; это храм музыки с богатой историей и великолепной акустикой. Здесь каждый звук обретает особую глубину и чистоту, создавая неповторимое впечатление у слушателей. Это место идеально подходит для того, чтобы насладиться живой музыкой в исполнении мастеров своего дела.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Купить билеты на нашем сайте — значит обеспечить себе место на концерте, который обещает быть полным эмоций и вдохновения. Погрузитесь в мир звуков, где каждая нота рассказывает свою историю. Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня — не откладывайте свой шанс прикоснуться к искусству!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал